El fantasma doblemente fantasmal, y por tanto doblemente imposible (por ejemplo, el fantasma de un monstruo extraterrestre, o de un hada, o de un vampiro no muerto) es bastante raro en el folklore y las mitologías. Incluso en el folklore chino o japonés plagado de fantasmas, apenas existen datos o testimonios, y si un demonio ya es de por sí fantasmal, el fantasma de un demonio sería exagerado. A nadie se le ha aparecido el fantasma de un centauro muerto en combate contra los lapitas, Ovidio no menciona tal duplicidad en Las metamorfosis, y los expertos en fantasmagorías dudan que una criatura fantasmal pueda a su vez convertirse en fantasma. No es que no se te pueda aparecer Milena Jesenská, la novia de Kafka, flotando a un palmo del suelo (a mí me sucedió), lo difícil es que se te aparezca Gregorio Samsa ya convertido en escarabajo. Escarabajo doblemente fantasmal. Que un intrépido astronauta, digamos Ijon Tichy, el héroe de Diarios de las estrellas de Stanislaw Lem, sea abducido por extraterrestres es plausible, pero ni él, quizá por falta de referentes culturales, tropezó con el fantasma de un extraterrestre. Y sin embargo, hay un precedente histórico en las aventuras del caballero de la Tabla Redonda Segurant, El caballero del dragón, de reciente publicación, que tras siglos olvidado en las leyendas artúricas, ahora tengo en mis manos. Porque este caballero se pasa la vida persiguiendo no a un dragón, sino al fantasma inalcanzable de un dragón. Al que, como es natural, nunca logra encontrar y menos matar como hizo Sant Jordi. Otra vuelta de tuerca y superior a la de la novela de fantasmas de Henry James. No se puede comparar a una institutriz con un dragón, por favor. Y lo más importante. Si hubo un dragón fantasmal, y un caballero que le persiguió toda la vida sin llegar jamás a entrar en combate, no cabe descartar los fantasmas doblemente fantasmales por el hecho de ser poco comunes, y muy infrecuente su aparición. Quien sabe, tal vez alguien divise a un dragón fantasma mientras le posee paralelamente un espíritu maligno, lo que ya sería triplemente fantasmal. Por qué no. Cosas más raras se han visto.