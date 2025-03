Devaneos municipales con trasfondo de promoción rancia en Calvià. Cuando este país parece haber superado el cliché del torero y la folclórica o del futbolista y la famosa, seguimos sin podernos sobreponer al del político corrupto y el empresario ruin. Es, de largo, la pareja más estable de nuestra historia nacional.

En esta ocasión es el turno de Calvià, municipio vecino donde la interpretación partidista de la Ley de Emergencia Habitacional del gobierno de Margalida Prohens ha abierto la puerta a que solares urbanos no edificables hasta ahora, se conviertan de la noche a la mañana en la Marina d’Or insular.

Parecía una jugada maestra: se disfraza de vivienda social, con lo que se aseguran (o eso creen) que la oposición tenga amplios recelos para frenar la iniciativa; si VPO podría parecer exagerado y no permitiría una fácil recalificación en un futuro, las etiquetamos de VPL, les subimos un poco el precio para que ‘no cante como una almeja’ y asunto arreglado. Además, en el Consistorio no hay que mancharse las manos con ninguna recalificación, no, así como está «ya va bien, es legal». A nivel institucional, se apuntan un tanto (o eso creen), el de la solidaridad en la faceta social (así, con redundancia, que queda más convincente), concretamente en un tema tan sensible como el de la vivienda, al que el ciudadano de a pie dedica prácticamente todos sus ingresos a lo largo de media vida. Y escogemos un solar de esos que nadie quiere, que seguramente hemos comprado a precio de saldo justo antes del cambio normativo y sin hacer mucho ruido, si bien la fecha de la compraventa es un poquito posterior para conseguir la cuadratura del círculo y sin hacer uso del compás.

«Què teniu per aquí? Allà hi ha un barranc. Venga, da-li».

Cuesta imaginarse qué podría salir mal, ¿verdad? Pues lo cierto es que muchas cosas pueden salir mal y como dice Murphy, si algo puede salir mal, saldrá peor. Resulta que cuando todo esto empezaba a ver la luz tras alguna opípara comilona, de esas que se recuerdan durante mucho tiempo, nadie esperaba que al otro lado de nuestro charco particular nos caería una dana que saldría en la televisión nacional. Debe haber sido difícil tragar saliva viendo los telediarios, pero bueno, «tranquilos que aquí estas cosas no pasan, y si no, nos encomendamos a Sant Llorenç».

Murphy es implacable. No descansa. Resulta que ahora hay un grupo de vecinos que se han ofendido. Eso lo arreglo yo con una llamada: «–Mayday, mayday, aquí ayuntamiento llamando a Govern de Ciutat, tenemos un problema como en Houston, os sobra algún astronauta (léase, ‘estrellado’) para venir a dar cuatro explicaciones? Que diga lo que se le ocurra, da igual, el caso es venir. ¿El jueves? Au idò, fet!

Se les ha ido completamente de las manos. La avaricia ha podido con su plan perfecto al más puro estilo Atraco a las 3 hasta convertirles en un grupo dirigido por un «tonto a las 3». Porque hay que ser tonto de remate para pretender talar los pinos centenarios de un barranco con más de 400 metros de desnivel en apenas 3 km habiendo como lo hay espacio de sobra, en llano y disponible, sin salir del municipio. No solo les pilló dormidos (como a Cela) el plazo en el que podían excluir algunas parcelas y proteger ciertas zonas, sino que ahora les coge durmiendo todo este despropósito de operativa que pretenden acometer. Cuando pienso que solamente estamos a mitad de legislatura opino que a alguno se le va a hacer muy largo.