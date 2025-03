De mi etapa infantil recuerdo las tiras cómicas del pato Donald, que también se convirtieron en dibujos animados, en los que no había manera de entender a Donald que hablaba como un pato. Pronto aparecieron otros personajes interesantes: el tío Gilito, un soltero ricachón y gruñón, personaje inspirado en Mr. Scrooge del cuento navideño de Charles Dickens, siempre enfadado. Junto a él y buscando robarle su fortuna, estaban los golfos apandadores, maleantes que llevaban antifaces.

Ahora tenemos a Donald, en realidad, transformado en el tío Gilito, un ricachón insoportable que une a su riqueza el poder de ser presidente de EEUU, siempre enfadado, y que ha encontrado unos nuevos golfos apandadores, los países europeos que quieren privarle de su riqueza. «La Unión Europea se creó para joder a EEUU, seamos sinceros, lo han hecho muy bien, pero ahora soy el presidente», afirmó Trump para anunciar un arancel general del 25 % para las importaciones de países europeos. Esta grosera e inaceptable expresión del presidente es una barbaridad en términos históricos y una gran mentira.

Los dirigentes históricos europeos desde De Gasperi, Adenauer, Spaak, Monnet, Schuman, hasta más recientes como Delors, Felipe González, Kohl, Mitterrand y otros muchos, solo tenían en la cabeza fastidiar a EEUU. De ninguna manera querían reconstruir la Europa devastada después de la Segunda Guerra Mundial, no era su propósito crear un gran mercado común para intensificar el comercio ni tampoco garantizar la supervivencia de la agricultura con una política común, ni eliminar barreras y obstáculos a la circulación de personas, de bienes y de servicios. ¿Por qué entonces EEUU con el plan Marshall aportó 13 mil millones de dólares para la reconstrucción de Europa, con la mente puesta en resucitar el comercio y la industria europeas?

Trump insulta sin reparos, falta el respeto a la gente, toma decisiones insólitas, se alía con los que ayer eran enemigos y quiere hacernos creer que la culpa es nuestra. Su comportamiento es un caso absolutamente clásico de narcisismo. No podemos imaginar que sea un caso extraño en un mundo organizado y que por tanto acabará expulsado del sistema. Para empezar, el mundo está ya sumido en un gran caos y si no se le planta cara a Trump acabaremos en un abismo en el que Putin, Xi Jin Ping y Trump nos dirán lo que tenemos que hacer: prácticamente lo contrario de lo que veníamos haciendo. Y ese mundo no europeo puede conducirnos al mayor desorden que ha conocido la Historia desde los albores de la Edad Moderna. Antes de que esto ocurra, fastidiemos a Trump creando una Unión Europea fuerte, políticamente inteligente y eficaz.