El doctor en ciencias químicas autoexiliado en Alemania me aportó vía correo electrónico su visión de las elecciones del pasado domingo en aquel país. Mis lectores conocen la profundidad y sencillez de sus análisis, fruto de una capacidad de observación y reflexión fuera de lo común. Mi amigo calificó de «total y absoluta catástrofe» los resultados del SPD. «La vieja socialdemocracia de Lassalle, Willi Brand y Helmud Schmidt» perdió el 40 % de sus votos. El desastre, extendido a los liberales, verdes y comunistas, marca el giro inexorable del primer gran país de Europa hacia la derecha y extrema derecha. Y, sin embargo, todo parece indicar que habrá «gran coalición» entre el CDU –en la línea de lo que podría ser el PP– y los grandes derrotados. La denominada extrema derecha, la AFD –no lo debe ser tanto, ya que su líder es una señora lesbiana que vive en pareja con una inmigrante– quedará, o eso parece, en la oposición. Y digo yo: si socialdemócratas y conservadores pueden coaligarse en Alemania, ¿por qué aquí no pueden hacerlo PP y PSOE? La respuesta hay que buscarla en el ADN del socialismo español y, muy en especial, de Pedro Sánchez, quien oculta una mentalidad autoritaria y un afán de permanecer en el poder a cualquier precio, siempre que éste lo paguemos los españoles con nuestros impuestos. Volvamos a Alemania: allí los comunistas y verdes no tienen opciones de gobernar porque los partidos mayoritarios piensan en clave de país y no en las ambiciones personales de sus dirigentes quienes saben perfectamente que una extrema izquierda que, en su conjunto, solo ha conseguido el 13,77 % de los votos no tiene derecho a dirigir el país. El denominado ‘Gobierno Frankenstein’ de Sánchez tiene sus antecedentes históricos en Balears. Lo ‘inventaron’ el señor Antich –el Altísimo le tenga en su gloria– y la señora Munar, unidos en sus intereses personales de frenar al PP, entonces y casi siempre la lista más votada en las Islas. Ahora mismo, «cariño Armengol» espera el menor descalabro aritmético en las elecciones del 2027 para repetir la ‘hazaña’ que ya consumara en 2015 y 2019. Si nuestros políticos fuesen tan serios como los de Alemania, Feijóo y Sánchez firmarían ante notario un acuerdo por el cual siempre se permitiría gobernar a la lista más votada. Sería el fin de la crispación, Vox, Podemos y Sumar no tendrían nada que hacer y todo sería mucho más sencillo. Pero a Sánchez eso no le interesa.