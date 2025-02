Cientos de estadounidenses bien posicionados están eligiendo España como destino de vida, algunos porque la victoria y las políticas de Donald Trump y Elon Musk les espantan –las consultas en Google sobre cómo mudarse a Canadá se dispararon la misma noche electoral un 400 %–, otros porque se acaban de jubilar y buscan un país amable, con buen clima, poca delincuencia y, sobre todo, barato. La prestigiosa revista Forbes publica cada seis meses el listado de mejores lugares donde expatriarse y España no solía ser un sitio demasiado popular; ellos preferían destinos exóticos y con economías débiles, como Filipinas o Tailandia, o los más cercanos Costa Rica y México. Sin embargo, en la lista más reciente de mejores ciudades donde vivir nuestro país despunta con una energía desconocida: Valencia, Málaga y Alicante se sitúan en el podio. Poco antes, Bilbao fue elegida por National Geographic como la mejor urbe del mundo. En noviembre, el reportaje de Forbes sobre los mejores países venía ilustrado con la imagen de una pareja sonriente y feliz brindando en una terraza estupenda de Palma. Son Michelle Garabito y Paul Nelson, cofundadores de The Lux Nomads, una empresa que asesora a los estadounidenses sobre cómo mudarse de EEUU. No es casual que se hayan fotografiado aquí. Tampoco que el alcalde, Jaime Martínez, y su séquito hayan ido precisamente a Nueva York a promocionar Ciutat, aunque de una forma digamos ‘peculiar’, con el flamenco como expresión cultural propia. Promover lugares turísticos para hacer caja durante la temporada es un clásico. Pero esto es vendernos al mejor postor y tendrá consecuencias. Si el mercado europeo nos resulta asfixiante, qué será si los yanquis nos descubren.