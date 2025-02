Creo que esto va a peor. El mundo digo, en general. Los pesimistas me entenderán, somos así y también tienen que querernos igual. Dicho esto, hay momentos donde pienso que igual no todo está tan perdido. Y hablo de la juventud, así es, de la juventud de hoy en día. No hace mucho acudí al IES de Calvià en Son Bugadelles, un centro que forma a futuros técnicos de cocina y gastronomía, entre otras profesiones. Los viernes atienden en la sala chicos y chicas muy jóvenes cuya pasión es la restauración y ese día llevan a cabo una práctica completa sirviendo el menú elaborado por compañeros suyos en la cocina, también alumnos del centro. La carta la hubiese firmado el mejor restaurante de la Isla y la atención fue sencillamente perfecta. Me olvidé de que me encontraba en un centro educativo, que servían estudiantes y que degustaba platos elaborados también por quienes serán futuros profesionales de los fogones y que hoy están aprendiendo un trabajo con mucho futuro y recorrido. Sus ojos resplandecían con esa luminosidad de quien quiere hacer las cosas bien y sus rostros reflejaban una ilusión desbordante. Disponen de todo el futuro por delante, y profesoras como Lorena, que actuaba de jefa de sala, y Ainhoa, que dirigía la cocina, tienen motivos para sentirse orgullosas. Sus alumnos pronto servirán en los mejores establecimientos porque de ahí saldrán no solo con un título bajo el brazo, lo harán con una educación perfecta que posteriormente habrá que reajustar en la vida real. Tal vez alguno dirija su propio restaurante. Quién sabe. Lo que vi me llenó de optimismo. Mi nota para todos ellos es un diez. El futuro está en sus manos y espero tener salud suficiente para seguir valorando, aprobando y saboreando su trabajo.