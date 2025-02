Con ellos han jugado no solo los mejores, sino también los más grandes. Uno de ellos se casó con Marilyn Monroe, otro le puso nombre a la enfermedad que acabaría matándolo y a un tercero se le considera el causante de la maldición que a su antiguo equipo lo tuvo 86 años sin volver a ganar el campeonato. Y, sin embargo, los Yankees siguen siendo el único equipo de las Grandes Ligas de béisbol cuyos jugadores no llevan su nombre escrito en la espalda junto al número que les corresponde. Por importantes que sean todos y cada uno de ellos -y mira que lo son-, el club siempre lo será más. (Hagan ustedes mismos la prueba al salir: antes de que termine el día, y sea cual sea el lugar del mundo en que se encuentren, se habrán cruzado con alguien tocado con una gorra con el logo de la ene y la y griega). Así, cuando en el año 2020 el pitcher titular de los Astros de Houston tuvo ante sí el contrato por el que los Yankees le ofrecían 324 millones de dólares por nueve temporadas, supo que tendría que hacer algo más que renunciar a ver su nombre en su camiseta: también iba a tener que afeitarse por primera vez en diez años. Durante medio siglo, desde que el antiguo propietario estableciera un código de vestimenta particular que no ha sido derogado hasta hoy, ninguno de sus jugadores ha podido dejarse crecer la barba. El propio pitcher podrá ser el primero. Eso sí, ya sabe también que en ese caso, deberá llevarla bien recortada. Así son los Yankees, efectivamente. Por eso, aunque lleven ya década y media sin ganar las Series Mundiales, para el pelo largo y los tatuajes todavía habrá que esperar un poco más.