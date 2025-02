Iglesias, Monedero y Errejón fundaron Podemos, formación que brotó de los movimientos de indignados nacidos con la crisis económica de inicios del siglo XXI, de marcado carácter populista. Entre sus elementos claramente diferenciadores del resto de partidos estaba izar la bandera del ultrafeminismo.

Para ellos las personas de los movimientos de defensa de la igualdad hasta ese momento representaban una especie de ‘feministitas cobardes’, que había que superar. Defendían que los hombres y mujeres no debían tener los mismos derechos ante una acusación de abuso sexual por parte de ellas. Crearon el famoso ‘Hermana, yo sí te creo’, impulsando una agenda política, incorporada en la legislación, de indefensión de los varones, quienes ante cualquier acusación tenían presunción de culpabilidad. Cualquier voz discordante -masculina o no- con esa discriminación era calificada inmediatamente de machista, ultraderechista o fascista; la defensa de la mujer debía pasar, sí o sí, por el estigma de la figura del varón y la responsabilidad de todos nuestros males por el supuesto patriarcado.

Priorizaron durante muchos años la división entre las mujeres, al creer que les daba rédito electoral -su verdadero objetivo, no la igualdad-, menospreciando a las que no tuvieran ideología izquierdista, o fuesen defensoras del feminismo tradicional o de planteamientos de igualdad al margen de este. En ese tiempo dibujaban a los abusadores sexuales como personas exclusivamente de ideologías de derechas o conservadoras; naturalmente, para ellas, los afiliados a Podemos, ultrafeministas, no se encuadraban en esos maltratadores o similares.

Ese movimiento político, ahora representado también por Sumar, ha sufrido un duro golpe por las acusaciones a sus fundadores de ser abusadores sexuales. Errejón ya le dio la culpa al patriarcado, y Monedero está pendiente de cómo caerán las monedas, si cara o cruz, para aclararlo. Del #MeToo al #ThemToo.

Lo que sí tienen en común las mujeres de Podemos y Sumar es su silencio prolongado ante los primeros indicios o sospechas de sus colegas, que al parecer preferían que llegaran borrachas y acompañadas a su casa. Ione Belarra, líder aparente de Podemos, ha justificado el secretismo con el que ha llevado su partido el presunto caso de acoso sexual de Monedero «por respeto a las víctimas». Es un insulto a la inteligencia que Irene Montero, Yolanda Díaz o Belarra, nos digan que solo pensaban en las acosadas y no en el daño de imagen a sus opciones políticas, ocultando las denuncias que habían recibido. Las preguntas son: fueron ellas las actoras intelectuales del silencio de las corderas, para convencerlas a mantener la denuncia en la ‘intimidad’ del partido; cuántas inocentes no hubieran sufrido acoso si se hubiesen hecho públicos estos comportamientos desde la primera denuncia.

En Mallorca hemos tenido otro ejemplo de ‘discreción’, con el cese del representante de Unidas Podemos en la EMT, un Errejonazo a la palmesana, que hasta que no se hizo público en exclusiva por Ultima Hora, su regidora en Cort pretendía que los motivos del cambio pasaran desapercibidos ante los ciudadanos.