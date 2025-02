La llegada de Trump a la Casa Blanca ha complacido, como parece natural, a los ultras europeos. Gracias a ella la ideología woke sufre un revés, la xenofobia aboca a más expulsiones de inmigrantes y el liberalismo se vuelve agresivo, de forma que determinados conceptos como solidaridad, integración, cooperación, redistribución, etc. dejan de tener sentido.

En lo que nos toca, Abascal ha alardeado de ser el único líder español invitado a la reciente Conferencia Política de Acción Conservadora, un gran festín organizado por Trump. Pero el español, soso y descolocado, se ha topado de bruces con un arranque europeo que lo ha descolocado: el líder de Rassemblemente National, Jordan Bardella, quien preside ya la organización fundada por Le Pen, retiró su discurso del acto porque un conocido exasesor de Trump, Steve Bannon, saludó a los congregados brazo en alto, con el conocido y detestable gesto hitleriano. Bannon, con la arrogancia fascistoide que lo caracteriza, atacó luego a Bardella por cancelar su discurso y le consideró «indigno de liderar Francia» porque es «un niño, no un hombre»…

Bardella sabe perfectamente que su partido, RN, que no participa en el juego político francés porque las demás fuerzas tienen establecido un férreo cordón sanitario que lo aísla, no tendrá opciones nunca si no acata primero los códigos de derechos y libertades de la UE ni rechaza de plano la radicalidad tóxica que lucen, por ejemplo, Víktor Orban o Steve Bannon. De la misma manera que Vox no saldrá de su inútil ostracismo hasta que rechace su franquismo abacrónico y entienda que ningún país europeo aceptará alinearse con ese inmaduro nacionalismo yanki que confraterniza con Putin.

Vox ya es un apéndice estéril que estorba tanto a la izquierda como a la derecha democráticas. El embarazo del PP cuando ha de digerir las torpezas de sus socios es bien patente, y Baleares es un buen ejemplo de ello. Y si los neofranquistas estrechan sus lazos con la ultraderecha republicana USA, antes veremos aquí «grandes coaliciones», como la alemana que acaba de surgir de las urnas, que gobiernos que incluyan los enfermizos eslóganes de las criminales, derrotadas y antiguas potencias del Eje reunidas en el Holocausto.