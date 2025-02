Nació en 1922 y veinte años después, con Japón combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, Hiroo Onoda se alistó en el ejército imperial de su país. Lo entrenaron en técnicas de guerrillas y fue destinado, con un contingente nipón, a la isla de Lubang, en el archipiélago filipino, donde combatió a los norteamericanos. En febrero de 1944 los yankis desembarcaron y el superior de Onoda, el mayor Yoshimi Taniguchi le ordenó, antes de huir, que resistiera en la selva a toda costa. Mientras le crecía la nariz, exclamó: «Volveremos a por ti». El joven soldado era un inocente pajarillo y se tragó aquello. Así que en septiembre de 1945, cuando la guerra acabó, él no se creyó una palabra: «Son mentiras del enemigo, no me lo creo». Sólo le quedaban tres hombres, y durante tres décadas siguieron resistiendo en la jungla, ante un enemigo fantasma que no existía. En 1974, el teniente se quedó solo, pero seguía creyendo que la guerra continuaba. Un aventurero llamado Norio Suzuki se entrevistó con él y le intentó convencer de que se entregara: «Sólo lo haré si me lo pide mi superior». Así que Suzuki voló a Japón y regresó con Taniguchi, que ya era un anciano librero y debió acordarse de todos los antepasados de Onoda. Al verlo, el soldado entregó su sable, el fusil y las granadas. Como Rambo con el coronel Trautman. Ya en su Japón natal, el último hombre fue recibido como un héroe y se casó enseguida. Normal, porque imaginamos que en la selva había pasado mucha hambre. En todos los sentidos. Luego, se ganó la vida montando una escuela de supervivencia. Que de eso sabía un rato.