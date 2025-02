Históricamente siempre hemos tenido diversas modalidades de paz, sin contar la famosa paz de los sepulcros, largamente estudiada. Las hay justas e injustas, duraderas o fugaces, estables o inestables, democráticas y absolutistas. Según cuáles predominen, así será el llamado orden mundial, mudadizo y con tendencia a las novedades. Nuevo orden mundial, aseguran los entendidos. Yo he conocido varios, que ni eran muy nuevos ni duraron mucho, el último creo que allá por 1991, con Bush padre presidente de EEUU y Gorbachov, Nobel de la paz, cuando la desintegración de la URSS. Todos los comentaristas hablaban a diario del nuevo orden mundial (yo mismo debí hacerlo por contagio), y la cosa se convirtió en estribillo para todo. Hasta las narices del nuevo orden mundial estábamos. Y de eso hace ya 35 años. Luego dejó de ser nuevo, irrumpió la llamada globalización, hasta que en la actualidad ese orden se ha renovado otra vez, y además de dar nombre a una demente teoría de la conspiración, los intentos de Putin por reconstruir la URSS, aplaudidos por el renovado presidente de EEUU, nos devuelven de nuevo al punto de partida. Y otra vez sólo se habla de este nuevo orden mundial. Como siempre, basado en las distintas modalidades de paz. Aceptables o inaceptables, claro está. La verdad es que yo procuro salirme un poco de la actualidad, para no darles a ustedes la tabarra, toda vez que la actualidad se crea por insistencia y repetición. Pero no siempre es posible hacerlo, y menos en el inicio de un nuevo orden mundial. Hay actualidades peso gallo (la nacional, sin ir más lejos), peso medio que ya abarca Europa, y la actualidad superpesada, que es la actual y no hay forma de eludir. Así que querrán saber lo que pienso de las modalidades de paz dominantes y de este nuevo orden mundial. Muy parecido al código medieval, por cierto. El que gana se lo queda todo. El que coge algo, mediante invasión y saqueo, se lo apropia. Y en paz. Puesto que las soluciones para acabar con las guerras (Ucrania, Gaza, Líbano, etc.) no han servido de nada, hay que imponer otra nueva. El viejo código medieval, de ascendencia bíblica, toda una novedad. Lo pregona a diario el presidente de los Estados Unidos. Si están interesados, escúchenle a él. Se le entiende todo, mucho mejor que a mí.