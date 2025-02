Tal vez la diferencia entre España y su hijuela Hispanoamérica es que aquí las cosas se hacen con factura y hasta con IA e incluso con excelsa ingeniería contable; allí -en los países más bananeros que el nuestro- no hace falta tanto refinamiento, aunque la chapuza es muchas veces consustancial en los dos lados de la Mar Océana como apreciamos actualmente en las ciénagas de la política española.

Al cruzar la frontera con Nicaragua, un cartel previene al turista y también al transportista: «¡Cuidado!, ¡ni lo intente! Aquí no aceptamos mordidas». Sí parecen aceptarlas los políticos, por lo menos eso denunció la prensa nicaragüense hace un par de décadas: «Dentro de un apretado presupuesto para el 2003, Bolaños y Rizo pretenden recetarse aumentos de 2.877 y 2.540 dólares respectivamente. Ministros ‘A’ podrían ganar 1.955 dólares más de su salario actual y los ministros ‘B’ 1.819». Guadalajara (México), pancarta de tela: «Los diputados de la LVI Legislatura violaron leyes y reglamentos que ellos mismos promulgaron y se adjudican 68 plazas para sus cuates y parientes». Se acercan las municipales, por lo menos eso se deduce de lo impreso con plantilla en las paredes de Tulum: «Marciano para alcalde». En una de las últimas elecciones panameñas del siglo XX, el Movimiento Nacional de Defensa de la Soberanía sacó el siguiente anuncio: «No a la reelección de Pérez B. Porque el poder corrompe. Si ya se expuso a la corrupción por cinco años, sería criminal que dejáramos que se expusiera cinco años más; por eso vamos a votar ¡NO!». Acapulco de Juárez, México, la plaza Juan N. Álvarez se halla presidida por el monumento que representa al mencionado Álvarez con la siguiente divisa en la peana, «Pobre entré en la presidencia, pobre salí de ella». Todos estos dictados tópicos figuran en las contrapuertas de la iglesia de la Concepción de San Miguel de Allende: «Solo mexorable sea / el que sin cuna se crea; Al juzgar un hecho ajeno / mete la mano en tu seno; Quien se acostumbra al engaño / el mismo labra su daño; Dios se muestra compasivo / con quien redime al cautivo». Ya le comentamos a Camilo José Cela Trulock, hará 35 años, que el templo de los chascarrillos etílicos está nada menos que en San Cristóbal de La Laguna (Canarias). Nos referimos a los escritos, horror vacui, que cubren todas las paredes de la bodegón El Tocuyo. En ese sanctasanctórum del bebercio los aficionados al zumo báquico -entre efluvios y durante veinticinco años- han ido dando rienda suelta a sus instintos y nos han dejado un montón de perlas: «Si el mar fuera el vino / todos seríamos marinos. Dios hizo el hombre / Dios hizo a la mujer y no descansó ni Dios. No puedo prometer ni prometo / echarme un solo vaso de vino al coleto. Vale más estar cargado sobre la tierra / que fresco bajo ella. Ya que el cura se lo bebe en misa / justo es que el pueblo se lo beba en masa. Mal por mal / más vale la taberna que el hospital». Tuvimos tiempos mucho mejores y más ingeniosos, menos mal que lo woke se está diluyendo a golpe de sentido común.