La política hauria de ser un espai de debat d’idees, de propostes i de defensa dels interessos ciutadans. Però, a Mallorca, l’oposició de PSIB-PSOE i Més per Mallorca sembla haver oblidat aquests principis bàsics i ha optat per l’estratègia de la difamació, la manipulació i la persecució personal i política.

L’arxivament de la denúncia contra el conseller de Turisme, Marcial Rodríguez, i el seu equip, evidencia la gravetat dels fets ocorreguts durant les darreres setmanes. L’oposició va aprofitar la denúncia anònima per enfangar l’adversari, vulnerant la presumpció d’innocència del conseller i convertint-lo en l’objectiu d’una execrable caça de bruixes. Finalment però, s’ha demostrat que no hi havia res. Cap irregularitat. Cap ombra de dubte sobre la seva gestió. En tot cas, vist lo viscut, el conseller segur ens validaria les reflexions d’Ovidi de que la mort haguera estat un suplici menys cruel que la trigança en morir.

És especialment greu que, a partir d’una denúncia anònima tramitada pels canals interns del Consell, l’oposició es dediqués a atacar a una persona per tal de destruir la seva honorabilitat i treure’n rèdit polític. És aquest el precedent que volem establir? És aquesta la política que volem? Una oposició que, en lloc de fiscalitzar la gestió amb responsabilitat, opta per la difamació personal com a eina de desgast?

Tanmateix, el més greu de tot ha estat l’actitud menyspreable del PSIB-PSOE rebentant el darrer plenari i seguint acusant al conseller, tot i la resolució exculpatòria, demostrant que la senyora Cladera ha deixat la reputació de mala presidenta per adquirir la de pitjor oposició. I en aquest punt cal esmentar, i aprovar, que Més per Mallorca es va reconèixer en l’error i es va distanciar de la ignominiosa estratègia socialista.

Amb tot, no ens hem d’oblidar que aquesta estratègia no només ha acabat perjudicant el conseller Rodríguez en particular, sinó que també ha fet mal a la credibilitat de la institució i la del seu sistema de control intern, basat en la confidencialitat i el respecte als drets fonamentals. És inadmissible que aquells qui haurien de vetllar pel bon funcionament democràtic siguin els primers a trepitjar aquests principis.

A més, aquesta mesquina maniobra no ha estat puntual. És, de fet, un patró de conducta. Ja fa temps que l’oposició ha abandonat el terreny de la crítica constructiva per endinsar-se en la política de l’insult, la calúmnia i els atacs personals. I aquesta ja no és una qüestió d’estratègia sinó un problema de respecte democràtic.

Per tot això, la reprovació de la seva conducta no és només un acte de justícia política, sinó una necessitat democràtica. No es pot permetre que l’oposició actuï impunement sense conseqüències. El mínim exigible és una disculpa pública cap al conseller Rodríguez i el seu equip. Perquè, quan es creua la línia de la difamació en públic, la reparació ha de ser igual de pública i clara que la infàmia perpetrada. Els mallorquins es mereixen una oposició responsable i capaç de fiscalitzar la gestió amb rigor.

La política no hauria de ser un camp de batalla d’insídies, sinó un espai de debat i de servei públic. Avui queda clar qui serveix a Mallorca i qui només es serveix a si mateix.