La nueva ley de conciliación presentada por el Govern de les Illes Balears ya ha tenido entrada en el Parlament y empieza su tramitación. Ha habido enmiendas a la totalidad, algunas inexplicables, y se han registrado más de 300 enmiendas de los diversos grupos y de un diputado no adscrito. De muchas de esas enmiendas se rezuma una idea que sobrevuela equivocadamente sobre la conciliación, que es que el problema es de desigualdades.

Es equivocada porque el verdadero problema para conciliar trabajo y familia es de libertad. No se trata de que nos descarguemos una app en el móvil y vayamos midiendo cuánto dedica el hombre y la mujer a las tareas de la casa, sino de dar las herramientas para que cada familia y cada persona dentro de la familia decidan libremente de qué manera quiere conciliar sin imposiciones ideológicas o de cuotas.

Por eso es tan importante que en esta ley se rija por el principio de subsidiaridad que indica que el Estado o la Administración no deben sustituir a la familia en lo que ella pueda realizar sino más bien en ayudar y apoyar sus decisiones libremente. Y para ello debe proporcionar las herramientas para que sea posible dicha conciliación laboral y familiar de acuerdo con las premisas que se deriven de la decisión libre de cada una de ellas.

Nadie niega que la mujer dedica más tiempo al trabajo en el hogar y por eso los hombres debemos concienciarnos de que esa labor debe ser compartida y asumida como propia. Pero pasar de esta premisa a una obligatoriedad no asumida en la familia es imponer una forma de vida que es impuesta en nombre de una mal llamada y demagoga igualdad.

Que hombres y mujeres somos iguales ya no lo duda nadie y que debemos compartir y asumir las tareas del hogar y de la crianza de los hijos los dos es una premisa que todos tenemos claro y más en una sociedad donde los dos, mujer y hombre, trabajan fuera del hogar. Pero de eso a imponer por decreto una igualdad en esas labores que no parta de la libertad de las parejas en decisiones compartidas y asumidas se antoja más a una imposición ideológica que a una verdadera conciliación.

Ese miedo a la libertad de las personas y de las familias que caracteriza a ciertos espectros de la política obedece más bien a la nueva lucha de clase del siglo XXI, la lucha entre sexos; teniendo al hombre como opresor y a la mujer como víctima. Son premisas fundamentales de la llamada ideología de género, que campa a sus anchas no solo en la izquierda política sino también en alguna derecha.

Dejemos de imponer; apoyemos las decisiones libres de las familias y personas sobre la manera de conciliar la familia y el trabajo sin imposiciones o discriminaciones a base de cuotas de poder. La familia no se merece que se la utilice para fregados partidistas, sino para seguir manteniendo esta sociedad de bienestar que nos hemos dado.