Le escribo como ciudadano, paciente y médico. Como paciente, le digo que la limitación de fármacos oncológicos a la sanidad pública es mezquina. Puedo mandarle protocolos oncológicos de ensayos ya aprobados en UE que su Gobierno no permite. Tenemos unos médicos con un nivel de excelencia que han llevado a nuestro sistema sanitario a la elite mundial. Su labor miserable con ellos les está obligando a levantarse y decir basta. Si su equipo le hace llegar los estudios de análisis comparativos, verá que, a pesar de ser la cuarta economía europea, estamos en el furgón de cola en retribuciones. Tenemos la peor fidelización médica de Europa. Nuestros médicos huyen en busca de salarios y vida digna. Lo que estáis haciendo con los MIR es explotación. Supongo que no le llegan a su moqueta y coche oficial las agresiones diarias al personal sanitario. A pesar de ello, no se nos considera profesión de riesgo. Un cantante sí lo es. El estatuto marco que plantea es delirante y denota un desconocimiento profundo de la realidad de los profesionales a los que la ciudadanía aplaudía por su capacidad, sacrificio y abnegación en la pandemia reciente. Tampoco le informan de la imposibilidad de conciliación familiar por la pésima organización del sistema. Los médicos están extenuados, se les niega el descanso imprescindible para la salud y el rendimiento en el ejercicio profesional. El sistema de guardias atenta la dignidad y sobre todo la salud. Los médicos necesitan un estatuto marco propio igual que los jueces y profesiones de alta exigencia y dificultad. No puede patrimonializar la vida privada de los médicos con las incompatibilidades. España tiene un sistema operativo que impide una historia clínica común, en consecuencia, si viajamos en nuestro propio país y tenemos necesidad de acudir por enfermedad o accidente a otra comunidad que no sea la que habitamos, no pueden conocer cuál es nuestra situación clínica anterior. Esto es tercermundista, pero sobre todo negligente con los pacientes. Su Ministerio es el que debe dirigir, coordinar y ordenar. Necesita estudios epidemiológicos serios, sin ellos la planificación carece de rigor. Las listas de espera en ocasiones generan muertes evitables. Es una necesidad imperiosa establecer planes de abordaje a la cronicidad y la coordinación imprescindible de la Atención Primaria con los hospitales y sus especialidades. No creo que sepa ni de que le hablo. Exijo como paciente una historia clínica digitalizada y receta electrónica interoperable en toda España. No siga tomándonos el pelo con planes como el de Salud Mental, que ni se ejecuta. En Prevención, no deja de vender humo con proyectos más ideológicos que efectivos. Respete la dignidad médica y escuche sus sindicatos que le trasladan el hartazgo mayoritario. Que tenga salud a pesar de ser lesiva con la nuestra.