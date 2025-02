Como alumna aventajada de Sánchez, Francina Armengol controla sin problemas el proceso congresual de su partido que le garantiza la reválida como secretaria general y la elección de personas de contrastada fidelidad en todos los niveles de decisión de la organización. La presidenta del Congreso mantendrá su condición de adalid del sanchismo balear, circunstancia, sin embargo, que no le asegura la futura candidatura a la presidencia de Balears. De ocurrir así, no será como resultado de debates internos tan propios de la vida interna del PSOE de otro tiempo. Hoy, el sanchismo no admite discrepancias y ocho años de Govern de Armengol, y conservar del favor del líder máximo, han puesto a su disposición los resortes de poder precisos para laminar cualquier posibilidad de heterodoxia. Y no es que Catalina Cladera, expresidenta del Consell mallorquín y José Hila, exalcalde de Palma, fueran a disentir pero sus derrotas electorales les inhabilitaban para seguir dirigiendo sus respectivas organizaciones. El mismo fracaso en las urnas por cierto que el de Armengol.

La carrera hacia el supuesto de poder competir contra Marga Prohens por la presidencia de Balears es muy larga y hasta 2027, si el PP no decide adelantar la convocatoria electoral, falta mucho tiempo; sea dicho en el bien entendido que la actual presidenta repetirá candidatura. Salvo que la inacción en materia turística, la falta de resultados en dotación de viviendas –como tantas otras cosas, únicamente en fase de anuncio–, o elefantes en la habitación como el de Nuria Riera, que aun a jornada completa como funcionaria tiene margen para ejercer de portavoz del PP en el Consell de Mallorca, o la controvertida decisión de nombrar de nuevo director general de la radio y televisión públicas a quien ya lo fuera con José Ramón Bauzá, todo ello y lo que pueda venir no fuera a malograr sus posibilidades. Por su parte, a Armengol la perseguirá el «vale, cariño, te mantengo informada de todo» de Koldo García en plena pandemia y las consecuencias del trato tan cercano con quien da nombre a uno de los mayores y más siniestros escándalos económicos, que no el único, de la época Sánchez. La investigación judicial del ‘caso Koldo’, ya convertido en ‘caso Ábalos‘, por el ex número dos y ministro plenipotenciario del presidente, avanza implacable y no se puede descartar que lo que han sido salpicaduras pudieran devenir más adelante en remojón sin paliativos. La sumisión lanar de Armengol a los intereses de Sánchez y la ausencia de escrúpulos para usar su cargo como ariete contra el PP han dañado visiblemente el prestigio de la presidencia del Congreso, hasta el extremo de haber protagonizado el episodio quizá más vergonzoso de la reciente historia parlamentaria: avalar la presencia en el Parlamento de un terrorista condenado a 43 años de prisión por los atentados de Barcelona de 2017. La constitución de una comisión de investigación del ataque terrorista del 17-A fue el pago a Junts por sus votos precisamente para la elección de Armengol. Y en esa comisión ha comparecido Mohamed Houli a propuesta de los diputados de Puigdemont cuyo único fin era el de injuriar a los servicios de inteligencia del Estado. A Sánchez y sus socios otra vez se les ha ido la mano.