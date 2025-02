Los recientes hechos de ocupación en Cala Bona o de un edificio turístico en Alcúdia han visualizado, si es posible más, el problema social de la ocupación y que por primera vez (creo) afecta a los hoteleros, que tienen el suficiente poder para hacerlo más visible y para apretar las tuercas al poder político para encontrar una solución a esta lacra social.

Aquí, hay que distinguir entre los que okupan «amparándose en la ley», como dicen, y los que lo hacen por necesidad, muchas veces no demostrable. Las realidades sociales de los okupas son diversas, proliferando los que viven del cuento, del cuento de no trabajar o de vivir de la venta de drogas, de los propios drogadictos, de los antisistema y, como he dicho antes, de los negociantes con este sistema legal español, que defiende a los okupas frente a aquellos que honradamente tienen una vivienda, local, etc, que han trabajado para tener estas propiedades.

¿Por qué la ley ampara a los okupas, sean por allanamiento o no? La gente de la calle no lo entiende porque no tiene explicación, ya que estos hechos no se basan ni tan solo en la justicia social, que debería resolver la Administración, no haciendo sufrir a los particulares, que en muchos casos les causan perjuicios económicos de primera necesidad. ¿Quién y cómo se debe defender a los propietarios con rapidez y efectividad?

Además, muchos son los casos de personas que recurren a la ocupación como modo de vida porque quieren vivir en «libertad», sin querer ir a un refugio, albergue, etc, ya sea de la Administración o de ONG y más cuando muchos permanecen ilegalmente en nuestro país y que no quieren trabajar.

En un anterior escrito ya indiqué algunas soluciones para aquellos trabajadores que necesitan una vivienda de una forma legal, pero para los ilegales u okupas profesionales ya es otra historia.

El artículo 17 del capítulo primero, título I, de nuestra Constitución dice: «Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad». El artículo 18 dice: «El domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito». Por su parte, el artículo 33 afirma: «Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia» y el 3º: «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con los dispuesto por las leyes».

La pregunta es por qué en España se puede ir contra la Constitución o es que se han declarado leyes que van contra ésta. Sabemos que sí. Por favor, que alguien nos diga a los ciudadanos por qué pueden perder sus derechos sin la protección del Estado de derecho y de la Constitución.

¿Por qué no se hace? Alguien habrá, digo yo, que pueda publicarlo llanamente en los medios de comunicación. Debemos defender nuestra libertad, nuestros derechos, nuestra seguridad y la propiedad privada. La reforma de la ley de arrendamientos urbanos sería una solución para que, defendiendo a los propietarios, se pongan más viviendas en alquiler.

Definitivamente, Mallorca necesita un impulso ético y efectivo. La Administración necesita una puesta al día que le obligue a ser más eficiente, rápida y segura. Hay que exigir más vocación y preparación a muchos funcionarios, con cursos obligatorios de mejora, para ese 10 % que lastra esa necesaria eficacia.

Hay demasiadas leyes entrecruzadas que dificultan la obtención de una licencia de obras, por ejemplo, así como que fomentan el abuso de los resquicios legales, que aprovechan algunos para pedir macro instalaciones agropecuarias, cuando Mallorca es micro.

Hay que fomentar las pequeñas explotaciones, dándoles posibles salidas a su producción, desde mataderos rentables a la eliminación de residuos. Por otro lado, hay que reforzar la comercialización de los productos autóctonos; ello es imprescindible para disminuir la entrada de productos foráneos, como el de los pollos y otros y dar más rentabilidad a nuestro sector primario.

¿Será capaz la Administración de cambiar su actitud displicente ante tanto okupa y tanto producto foráneo? La Administración debe cambiar su actitud prepotente y asumir su cometido de servicio público.