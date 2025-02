Desde agosto del 2023 procuro no escribir de «política próxima», expresión acuñada por mi siempre respetado editor. Hoy me pregunto a mi mismo si dedicar este artículo al tema de la inseguridad ciudadana en mi pueblo puede ser considerado una transgresión de esta norma o si, por el contrario, tengo todo el derecho del mundo a expresar mi preocupación por el hecho de que sa Pobla haya devenido ‘ciudad sin ley’.

El asunto es grave, en caso contrario no se hubiese convocado a la denominada Junta de Seguridad, que se reunió el pasado 13 de febrero en el Ayuntamiento. En los prolegómenos de la reunión, un alto cargo le soltó a una política de la oposición que «en este pueblo os quejáis de vicio ya que los papeles demuestran que, en realidad las denuncias han disminuido». La señora se lo contó a un amigo al que hacía unos días le habían intentado robar el coche, tropelía que pudo evitarse gracias a la ayuda de los vecinos. Naturalmente, aquel señor no había formulado denuncia, como muchos otros, porque saben que no sirve de nada.

Tengo la impresión de que, en este asunto de la falta de seguridad, el gobierno municipal de sa Pobla ha adoptado una estrategia sanchista. Y que, como le ocurre al esposo de doña Begoña, el asunto les está saliendo bien. Te quejas de los robos -muchos con violencia- del peligro que corren los ancianos de ser derribados en plena calle para robarles el móvil y enseguida sale un progresista -o uno de sus asociados de compleja ubicación ideológica- y te dice, con buenas maneras, eso sí, que eres un incendiario, léase un colaborador de la pérfida derecha que utiliza los bulos y las mentiras para socavar el orden establecido. Un concejal avanzado en políticas de solidaridad, postureo, cultura de tíos/as sentados/as sobre el frío suelo, esas cosas, llegó a decir que no existe el binomio «más presencia policial igual a menos delincuencia». Lo habrá estudiado en alguna parte, digo yo.

En mi pueblo, todo el mundo sabe que nuestras calles están tomadas por grupos y más grupos de nouvinguts que llegan a Mallorca, solos o acompañados, y que viven en el desamparo. Rechazan la tutela de los organismos oficiales que, por otra parte, están completamente desbordados. Son dignos de lástima y hay que ayudarles pero sin olvidar que la sacrosanta libertad de esos seres humanos finaliza ahí donde empieza -un ejemplo- la de mis nietos adolescentes. Se entiende, ¿no?