El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha cesado en su cargo de embajador en Bélgica a Alberto Antón. También ha destituido al embajador en Corea del Sur, Guillermo Kirkpatrick, aunque los casos son muy diferentes. Lo único común es que en ambas situaciones, el ministro se comportó estrictamente dentro de su marco de competencial: él tiene el poder para asignar los destinos de los integrantes del cuerpo diplomático español.

Kirkpatrick fue destituido por mantener una reunión en Corea con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enemiga declarada del Gobierno, a la sazón de visita a Seúl. Que un diplomático no entienda que esto es una provocación a su jefe no hace honor a su trabajo: cómo puede cumplir con su misión internacional en nombre de nuestro país si no diferencia cuándo molesta y cuándo no a su jefe. Además, y quizás sobre todo, es hijo de Guillermo Kirkpatrick Mendaro, diputado del Partido Popular, lo que termina por ponerlo en la picota. Dicen allegados a Kirkpatrick hijo que si se hubiera reunido con un presidente autonómico socialista no lo hubieran destituido, lo cual no por lógico y verdadero explica su error.

El caso de Antón tiene razones más profundas, hirientes, intolerables y ofensivas: Antón insultó al ministro como pocos podrían hacerlo. Reunirse con Ayuso es una bobada menor comparada con la superlativa ofensa de Antón. El embajador español en Bélgica acudió a la Conferencia de Embajadores, un evento anual en el que el ministro explica al cuerpo diplomático las estrategias del país en el mundo. Albares, en su condición de conductor de las políticas ministeriales, dio una charla ilustrativa de la estrategia del país. Situénse: el primer responsable de la diplomacia del país exponía a su equipo de colaboradores la visión del Gobierno para la construcción del posicionamiento y la imagen internacional de España. O sea el papel de nuestro país en el mundo; nuestra hoja de ruta ante Europa, América y Asia; las respuestas a las claves de lo que queremos hacer y cómo queremos lograrlo.

Al finalizar la conferencia se difundieron algunas fotografías de la intervención de Albares en la que se ve a varios embajadores dormitando. Entre ellos a Alberto Antón. Es decir que Antón cayó dormido mientras el ministro explicaba qué papel tiene que tener España en el mundo. Antón en una carta dice que fue un sueño auténtico; que sí, que se quedó dormido, que no lo simuló.

Si lo hubiera simulado, si hubiera cerrado los ojos voluntariamente, la ofensa al ministro, a mi entender, habría sido menor: significaría que los apriorismos, probablemente ideológicos, de Antón, su enfado por algún motivo, le condujo a simular que lo que estaba escuchando no le interesaba. Y eso, siendo incómodo para el ministro, es una protesta; un acto voluntario que pretende demostrar una discrepancia. Al fin y al cabo, una decisión consciente de Antón.

Pero el embajador explica que su sueño fue auténtico, inevitable. Y esto es terriblemente más ofensivo porque se debe leer como que el ministro era tan aburrido, tan soporífero, que sus análisis eran tan poco atractivos, tan rutinarios, tan irrelevantes, las neuronas que nos mantienen despiertos se rindieron y procedieron a hibernar. Hemos de pensar que la intervención de Albares no tuvo lugar a altas horas de la madrugada o que Antón acababa de llegar de una embajada en las antípodas y estaba bajo el efecto del jet lag. Y, tampoco es asunto menor que si a alguien debe interesar la política exterior española es a los embajadores españoles. No era el caso, el embajador venía de Bélgica, aquí al lado; su área de competencia es la política exterior y, encima, Albares es su jefe. Lo cual debe interpretarse como que aquello era auténticamente soporífero.

Por todo ello, dormirse, y dormirse ostentosamente, mientras un altavoz emite la voz de tu jefe, con amplia iluminación, rodeado de compañeros que escrutan todo el tiempo el entorno, con móviles listos para captar cualquier pestañeo inconveniente, es una ofensa que llega al alma. Ofensa involuntaria, porque uno no se duerme a consecuencia de una decisión racional y menos en un lugar así. Lo cual es psicológicamente interesante: la involuntariedad del acto significa que era inevitable, que venía impuesto por el aburrimiento que desprendía el ministro. Un acto involuntario no debería ser punible, es como un acto reflejo en el que el protagonista no tiene poder de decisión. Si seguimos por este camino, quien realmente ha tenida una conducta improcedente es quien pronuncia un discurso ante el cual el sueño es la respuesta natural e inevitable.

Pero como Albares no debe ni imaginar que sus palabras son letales, despidió a Antón, simulando que el problema está en el receptor del discurso y no en el emisor. Viene a ser como si cuando un programa de televisión se queda sin rating, amenazamos con sancionar a la audiencia y no a los productores, presentadores y guionistas. Todo al revés.

Antón lo quiso arreglar y en beneficio del ministro dijo que había ido a la conferencia bajo los efectos de un medicamento, lo que deberíamos leer como «ministro, lo hiciste bien; yo no me dormí porque fueras soporífero sino porque estaba débil». Pero no coló; Albares ya tenía empuñada la cimitarra y decapitó al embajador.

No me digan que estamos muy lejos de las homilías de Hugo Chávez a sus ministros o de las lecciones de Evo Morales sobre el efecto de la ingesta de patata en la homosexualidad. No iremos a ningún lado, pero nos lo pasamos bien.