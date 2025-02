Des de que tinc memòria cívica i ús d’anàlisi social i política, sempre he tingut la sensació d’haver jugat en camp contrari. Aquests articlets meus de cada dissabte m’han situat encara més en això que dic, tant pel mínim ressò que pugui tenir com pel to que se li dona... Més encara: el meu article setmanal sempre m’inspira l’article de la setmana que ve, i això m’alegra de veritat. Encara més, tant el que diu com el seu ressò, consolida aquesta efecte personal de que sempre he viscut en camp contrari. I això, emocionalment, cansa. Cansa viure i jugar tots els partits a domicili d’un altre. A fora camp. Dus sempre les de perdre. No només l’equip rival, sinó l’àrbitre i el públic se’t tiren a sobre. I perds. I perdre és molt avorrit i cansat.

Amb el temps he comprovat que la meva sensació transcendeix l’àmbit personal. Inclou tot el meu entorn, tant familiar, com d’amistats i de coneguts. Després de tants anys, s’ha tornat intolerable. Més que res, en el camp lingüístic s’ha arribat gairebé al límit. Però també en l’aspecte polític, legislatiu, administratiu, cultural i econòmic. Només és suficient observar com ha crescut el problema turístic: una activitat lúdica i atractiva, on els nostres visitants eren benvinguts i rebuts amb tota simpatia i hospitalitat, s’ha capgirat completament i ara mateix provoca incomoditat i rebuig. Com em provoquem també nosaltres, els autòctons, si fem ús habitual de la nostra llengua. És molt lamentable que en una època d’esplendor tecnològic i de progrés en tots els sentits, arribats a l’absurda i estúpida intel·ligència artificial, haguem de viure en terreny aliè. Abans això no passava, almenys amb tanta gravetat. És cert que, fa més de seixanta anys, per superar una prova menor de mecanografia, havíem de desplaçar-nos a Madrid o s’havia de desplaçar un tribunal de Castella fins a Mallorca per examinar-nos. Fer-nos jugar a la força en camp contrari ja ve de molt enrere i en comptes de solucionar-ho, cada dia Espanya ho ha extremat més. També és cert que nosaltres sempre hem abaixat el cap i encara ara l’abaixem.