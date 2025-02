En diciembre de 1991, los países europeos con el Tratado de Maastricht iban a convertir la Comunidad Europea en la Unión Europea con la voluntad de construir una política exterior y de seguridad común. Al mismo tiempo, el llamado mundo comunista se desmoronaba. Había que reorganizar el continente tras la caída del muro de Berlín. Con tal motivo, el presidente Bush (padre) manifestaba que «la Alianza Atlántica es el núcleo de la estabilidad europea y mundial y no veo un sustituto de la Alianza Atlántica en la seguridad de Europa».

Unas semanas más tarde, el día de Navidad desaparecía la URSS y Gorbachov dejaba de ser el presidente de la Unión Soviética. El mundo dejaba de ser bipolar (China no estaba todavía en el escenario) y todo parecía indicar que iba ser más fácil organizar la paz sin una confrontación ideológica.

Lo que no sabíamos es que la influencia de las personas podía ser decisiva. El catastrófico Boris Yeltsin iba a dar paso al cínico e implacable Putin (criado en la KGB). Bush, hijo, iba a romper con su guerra de Irak, la coalición internacional que había construido Bush, padre. La crisis económica de 2008 iba a destruir buena parte de la credibilidad de la Unión Europea entre los ciudadanos (debido en gran medida a la testarudez de Merkel y a la rigidez incompetente de José Manuel Barroso, presidente de la Comisión). Sus sustitutos no mejoraron nada. Además, China ha emergido como un actor exigente sin voluntad de democracia.

A esa esperanza rota, se unió el descrédito de la política tradicional y la aparición de los populismos y de los populistas. Da igual como se llamen o lo que propongan. Siempre llevan las de ganar porque ofrecen repuestas sencillas a problemas muy complejos y eso la gente lo entiende. Aunque en el caso de Trump solo un narcisismo patológico puede explicar tanto disparate de palabra y de acción. Trump sí que ha encontrado un sustituto de la Alianza Atlántica para la seguridad en Europa: los europeos.

Como dijo el inefable Pedro Sánchez, hagamos de la necesidad virtud. Sin el paraguas de la OTAN, los países europeos, por separado, no lograremos nada. Ucrania quedará en manos rusas y nosotros viviremos con la permanente amenaza de un nuevo capricho de Putin en Europa para rehacer la URSS.

Es el momento de unir nuestras fuerzas, de dejar de pensar en una Europa de los Estados y trabajar para construir unos Estados Unidos de Europa, una entidad fuerte en lo político y no solo en el comercio y en la economía. No es el momento de ampliar sino de fortalecer el proyecto europeo con un núcleo duro en seguridad y defensa. Nos va la vida en ello.