El episodio relacionado con el ya excoordinador de Esquerra Unida, tachado como el ‘afiliador vaginal’ en las redes sociales, confirma lo que me temía desde hace tiempo: que una cosa es el discurso feminista y otra cosa muy diferente cómo se actúa en los órganos internos de un partido cuando se produce un episodio grave que va en contra de las mujeres. Porque no me negarán que todo lo que se ha dicho relacionado con el ‘afiliador vaginal’ es confuso y apunta a que alguien está mintiendo, que se actuó cuando este periódico publicó en exclusiva la noticia, y que mientras tanto se intentaron ocultar estos hechos tan graves para no dañar la imagen de los partidos que forman parte de Sumar o como se llame ahora mismo.

Se supone que feminismo es defender a las mujeres ante cualquier abuso, aunque el que los comete pueda ser un alto dirigente de un partido de izquierdas. Digo se supone, claro. Porque también se ha echado mucho en falta una reacción de las organizaciones feministas que llegaron a manifestarse en una ocasión por un simple artículo de opinión y ahora están inactivas contra los partidos políticos que, al parecer, conocían cómo se las gastaba el ‘afiliador vaginal’ y no dijeron nada ni hicieron nada, como ya ocurrió hace unos meses con el caso de Iñigo Errejón. El feminismo es un movimiento muy serio y necesario para que esté en manos exclusivamente de dirigentes que actúan solo según sus intereses partidistas y no pensando en el bien general. Y los movimientos feministas ahora mismo, mientras no demuestren lo contrario, actúan en función de quién y no del qué. ¿Cómo hubiesen reaccionado si, por ejemplo, hubieran acusado a un dirigente del PP de acosar a militantes de su partido prometiendo cargos y prebendas políticas? Y con dirigentes de Vox ni me lo quiero ni imaginar. Por lo tanto, desde Podemos, Sumar, Izquierda Unida o lo que sea deberían hacer una investigación rigurosa para aclarar todo lo ocurrido, dar una versión verosímil, y no ocultar toda la información que tienen sobre este asunto y que se han conocido gracias a las redes sociales. Mientras tanto, eviten dar tantas lecciones sobre feminismo a todos los demás y defiendan a sus indefensas militantes ante los acosadores sexuales sin escrúpulos.