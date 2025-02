Una noche de octubre de 1910 y presintiendo la llegada de la muerte, un desesperado Lev Tolstoi huyó de su mujer y su familia con rumbo desconocido, y tal como consignó en sus Diarios, tomó un tren hasta la desolada estación ferroviaria de Astapovo, donde entró en vía muerta hasta su muerte. La estación se llama ahora Lev Tolstoi, y quizá ese vagón destartalado forme parte de un museo a su memoria, pero la expresión vía muerta, aunque se le parezca y tampoco tenga salida, no es igual que callejón sin salida, ni tiene nada que ver con esta última narración de Tolstoi y sus ansiedades por escapar de su mujer antes de morir. Las vías muertas son muy anteriores, y sirven para apartar de la circulación (cancelar, se dice ahora) vagones y maquinaria envejecida, razón por la que también se denominan apartadero. Quizá vía muerta se relacione con esas vías judiciales que no acaban nunca, o con diligencias políticas que no conducen a ninguna parte, o incluso, en términos marineros, con vía de agua, preludio de vía muerta. Así que cuando crees haber encontrado una vía de escape, como Tolstoi, das con tus huesos en vía muerta. Fin de trayecto. Actualmente, debido a la afición por las cancelaciones, entre las que incluyo la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), cancelada por Musk de un plumazo, y la de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), prohibida y cancelada por Israel, la acepción de apartadero es la más precisa. Se trata de apartar gente que sobra, y si luego mueren es problema suyo. En cualquier caso, lo que ahora queremos destacar es que cada vez hay más vías muertas (apartaderos), y no sólo ferroviarias. También políticas, intelectuales, legales, morales, sociológicas… Hay vías muertas por todas partes, que ni siquiera llevan a la perdida estación de Astapovo. No llevan a ningún un sitio. Los líderes políticos, pero también los analistas y escritores, se pasan la vida esquivando vías muertas con sus discursos. Callejones sin salida, aunque no sean exactamente lo mismo. En eso consiste la cultura del presente. En economía, se llama punto muerto al umbral de rentabilidad. Bueno, quizá esto último no hacía falta decirlo.