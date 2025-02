La santedat és l’aventura més gran que pot tenir un ser humà. Així com Jesús va proclamar el seu manament preferit: «Estimau-vos com jo vos he estimat»(cf. Jn 13, 34), també en la Sagrada Escriptura llegim: «Sigueu sants, perquè jo som sant» (cf. Lv 11,45. Mt 5,48. 1Pe 1,16).

No hi ha cap sant o santa que no hagi posat en Crist tota la força de convicció i entrega, i al mateix temps no pot prescindir d’una originalitat personal sense separar-se del dogma fonamental del Jesús crucificat i ressuscitat, que donà peu al kerygma de la fe primitava de les primeres comunitats cristianes que proclamaren, en temps de pau o de persecució i martiri, com a consigna i expressió de llibertat i esperança: «Jesús és el Senyor». Això seria la clau de la simplicitat que tots desitjam com una sortida d’aquest eixam de pluralismes neuròtics i mescladisses d’elements dispars que ens ofeguen. Aquest alliberament ens acosta a la noció de santedat que al cap i a la fi és la il·lusió del Pare que abans de nosaltres néixer ja pensava en fer de cada un una obra d’art. És meravellós el pensar que precisament això és el nostre desig ardent: sentir-nos estimats per Déu…