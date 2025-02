Un dia d’agost de 1919, cinc obrers d’Inca, encausats pels saquejos de queviures del mes de març, foren conduïts, fermades les mans amb corda de bestiar, des de la presó de Sant Domingo a la provincial, de Palma. A peu, s’entén. Hi havia vigent una disposició de 1880 que preveia fer el trasllat dels presos amb tren. També es recomanava no fer-ne exhibició pública, dels detinguts. Tanmateix, els poders fàctics degueren considerar que havien de mostrar-se omnipotents, de manera que els sindicalistes, abans de plantar-los cara novament, s’ho pensessin dues vegades.

El saqueig d’Inca no va ésser un fet aïllat. Encara no feia un any que els avalots per la crisi de les subsistències havia endolat Palma. Va morir un jove, Miquel Cabotà. Va ésser en una manifestació dissolta a trets. Faltava carbó, blat, oli... I l’escassetat de primeres matèries disparava els preus. Tornem a Inca. El dijous, 13 de març, una multitud va saquejar les parades de verdures i va buidar un vagó del tren, ple de sacs de farina que havien d’ésser embarcats en el port de Palma.

La Guàrdia Civil i l’exèrcit sortiren al carrer i començaren les detencions casa per casa. També procuraren recuperar, si no tots, part dels queviures que havien arreplegat dones, infants i padrins, encara que fos una taronja a la butxaca. Però la inestabilitat social va continuar. La vaga general del 15 d’abril, que va tenir un gran seguiment, va acabar amb enfrontaments entre els obrers i els militants catòlics, amb la Guàrdia Civil repartint cops de sabre entre els que subvertien l’ordre, és a dir, els primers. La càrrega o Barcelona 1902, de Ramon Casas, és un exponent de la violència que empraven els guàrdies i els militars en la repressió dels avalots.

La pintura de les darreries del segle XIX (la de Vicente Cutanda o José Uría primordialment) ens en deixa testimoni fiable de la repressió de les vagues. En el museu Reina Sofía hi ha un oli de López Mezquita titulat Cuerda de presos. Des de l’òptica estètica, admirable. Humanament, colpidor. Els presos passen en teringa i uns senyors amb barret se’ls miren, indiferents. Cuerda de presos ens remet a la cordada dels cinc obrers d’Inca. Tenen nom i vull recordar-los: Miquel Ferrer, Llorenç Gelabert, Pere Janer, Antoni Torres i Andreu París. Aquest darrer, que seria assassinat l’any 1937 pel fet d’ésser un lluitador incansable i insubornable en la defensa dels oprimits, ocupa un lloc preeminent en el cicle d’actes (presentacions de llibres de temàtica històrica, exposicions, etcètera) que amb el títol Inca té memòria s’està celebrant a la capital del Raiguer. Cal agrair la iniciativa al batlle, Virgilio Moreno, a Alice Weber, responsable de cultura i de memòria històrica...? I tant.

Inca va ésser, entre les localitats de Mallorca, la que més va patir amb la guerra del trenta-sis. La saquejaren deliberadament. Així que, a més de vides robades, va perdre tota la seva activitat associativa i cultural, d’un vigor encomiable. I, sobretot, la memòria. I amb la memòria, el color, l’alè. Allò que definia l’Inca dels anys seixanta era la proliferació dels Simca 1000, com a símbol de la puixança de les fàbriques del calçat i de la pell. Més enllà, res. Un desert de l’esperit, en definitiva. A un poble que li roben la memòria, no cal emmanillar-lo. Per què...? Us ho diré amb paraules planeres: mirar cap enrere ens fa rebels.