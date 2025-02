Diez de los mejores ajedrecistas del mundo recluidos durante una gélida semana de febrero en un lujoso, recóndito y exclusivo complejo hotelero a orillas del mar Báltico para jugar por un premio de 200.000 dólares en una modalidad que pretende ser subversiva y poner fin al monopolio de la Federación Internacional. Están el campeón del mundo y el que lo sería si quisiera. Un millonario alemán del que hasta ahora nadie había oído hablar y que viste de una manera un tanto estrafalaria ejerce de anfitrión. Solo falta un muerto en extrañas circunstancias para que de este torneo se pueda escribir un día una novela como poco tan buena como Los cuatro grandes (Agatha Christie mató al gran maestro ruso Savonaroff de una descarga eléctrica en plena apertura española). Quizás por eso, y por aquello de aumentar las posibilidades, se celebra también al mismo tiempo un torneo social reservado a streamers de ajedrez. Entre todos suman varios millones de seguidores y rivalizan en audiencia tanto o más que en puntos ELO. Pero las finales llegan sin que tampoco se sepa que nadie entre el personal del hotel haya encontrado a ninguno de ellos asesinado en la bañera al ir a hacer su habitación por la mañana y esa novela no verá la luz nunca. Y sin embargo, no todo es lo que parece en Weissenhaus. Uno de los streamers acaba de lamentarse de que en los días que lleva no ha conseguido que le sirvan un kebab. Algo habrá que escribir.