A buen entendedor, con pocas palabras basta. Hoy empezamos con refranes; una herramienta lingüística exquisita para expresar en pocas palabras el significado de algo que va más allá de las mismas.

Nos encontramos en ciernes de la temporada turística. ¡Sí, otra más! Bendecida por unos -la inmensa mayoría hasta hace no tanto- y en duda por otros -de cada vez más numerosos. Las patronales de los principales empleadores llevan tiempo avisando: cada vez es más complicado encontrar gente que quiera incorporarse a la hostelería, es decir para trabajar en hoteles, bares y restaurantes. Recientemente el presidente de una de las patronales declaraba que los españoles no quieren trabajar en el sector. Esta situación está empujando a buscar trabajadores de otras nacionalidades: algunos de los que ya están residiendo en Baleares se cambian de sector, pero muchos otros llegan con la ilusión y la esperanza de encontrar trabajo, uno al que no han podido acceder en sus lugares de origen o los destinos donde residían.

Hace quince días en esta misma columna se detallaba el problema que tenemos con el balance entre demanda de empleo - paro - inmigración, y como la ‘pandemia laboral’ estaba afectando a todos los sectores de actividad. Lógicamente el sector turístico es el más perjudicado por la situación debido a su omnipotencionalidad en Baleares.

En estos mismos días se están viendo las declaraciones de los sindicatos amenazando a movilizaciones si no se aceptan sus proclamas en la renovación del convenio laboral. De tal modo que el empresariado (grande y pequeño, no nos olvidemos nunca de éste último) se encuentra ante una difícil encrucijada: cada vez es más complicado encontrar personas que quieran trabajar, más difícil es aún contar con un adecuado nivel de profesionalidad, el convenio laboral se pone cada vez más cuesta arriba, a los trabajadores inmigrados que vienen con ilusión se les atraganta encontrar una vivienda digna, y la presión fiscal del Estado -sobre empresario y trabajador- es cada vez más asfixiante.

La preocupación empresarial por la desmotivación y la rotación laboral es una cuestión de interés mayúsculo. Según datos recientes de Infojobs, entorno a un tercio de las empresas considera que tienen un índice de rotación laboral elevado, especialmente entre las empresas medianas y grandes donde se llega a rotaciones del orden del 20 % y el 40 %. Entre las principales causas de esta rotación se incluyen la falta de compromiso de los trabajadores y la falta de sentimiento de pertenencia a la empresa, así como la competencia por ciertos perfiles laborales altamente demandados.

Todo ello empuja a un escenario que beneficia el echarse a dormir en lugar de levantarse con ilusión para levantar un país. Y cuidado con el título al que alude este artículo: cuanto más se duerme, más sueño se tiene. Una espiral tóxica y negativa en cuyo epicentro se encuentra Baleares inmersa.

Según un estudio de Homo Turisticus, un aclaparador 96,05 % de los residentes en Mallorca apoyarían premiar a las personas activas que realmente están buscando empleo y que se esfuerzan por conseguirlo. Y a su vez, otro contundente 83,24 % penalizaría a las personas que no busquen trabajo activamente o que desaprovechen oportunidades laborales, siempre y cuando éstas sean en condiciones de mercado.

Crea fama y échate a dormir es un dicho que parece cada vez más instalado en Baleares. Se vive de las rentas generadas décadas atrás y se va derecho hacia una inevitable y enorme crisis. Parece que nadie se de cuenta o que nadie quiera renunciar a nada para salir de esta espiral.