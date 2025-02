Un meu amic diu que la transició europea cap a la ultradreta, promoguda per la ultradreta, es completarà el dia que els joves vegin una pel·lícula clàssica sobre la II Guerra Mundial i no sàpiguen quins són els bons i quins els dolents. És exagerat, però no del tot, perquè una de les (poques) línies vermelles, com es diu ara, que tenen aquests partits, i no tots, és la memòria d’aquells temps. El Rassemblement National de Marine Le Pen serà el que sigui, que ho és, però expulsà una candidata de Caen que s’havia fotografiat amb una gorra de la Luftwaffe, i en el debat de diumenge dels candidats a les eleccions alemanyes el moment més crític pels ultres va ser quan el cristianodemòcrata Friedrich Merz esmentà la possibilitat que un personatge com el líder de l’AfD a Turíngia, Björn Höcke, condemnat en dues ocasions per enaltir el nazisme, pogués ser ministre algun dia. I n’hi hauria més exemples, d’aquestes línies vermelles, que tant de bo fossin tan clares com al cinema.

O com la que ha proposat fa pocs dies Guy Bar i Ori Bejerano amb el vídeo que han fet, amb Intel·ligència Artificial, contra el raper i productor musical nord-americà Kanye West. West és un habitual piulador antisemita, i en la recent Super Bowl pagà un anunci que dirigia els espectadores a una web en la qual només es venia un producte: una camiseta blanca amb una esvàstica. El vídeo aplega la imatge de diversos jueus famosos, des de Jerry Seinfeld i Woody Allen o Scarlett Johansson fins Mark Zuckerberg, Simon i Garfunkel o Steven Spielberg, tots amb camisetes que inclouen el dibuix d’una mà amb el dit del mig aixecat (tret d’Adam Sandler, que mostra la seva mà i el seu dit reals), amb l’Estrella de David i el nom del racista Kanye, i es clou amb el lema «Ja n’hi ha prou. Uneix-te a la lluita contra l’antisemitisme». Aquest vídeo, tan necessari com encertat tècnicament, es va fer comprensiblement i ràpidament famós, i s’ha escampat arreu en paral·lel a algunes crítiques perquè és fet amb AI. Unes crítiques que sonen al que demanarien aquests joves sospitosos de no tenir clar quin són els bons en les pel·lícules de nazis. I que encara demanarien: i n’ha venut moltes, de camisetes, en Kanye?