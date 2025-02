Me contaban el otro día que en el mercado hay un tipo con miles de seguidores que se graba en los puestos de la pescadería y retransmite en directo para los seguidores de sus redes todo lo que va a comprar ese día para los clientes de su negocio. En ese espectáculo en el que se ha convertido el mundo de la gastronomía, el protagonista agarra las cigalas más gordas, del tamaño de cuatro dedos de albañil harto de trabajar a pleno sol, y dice: «Esto es lo que me llevo para poner en el menú del día». Cuando acaba el video, suelta la cigala obesa, a un precio innombrable, y se coge la cigalita más barata, de esa que parece que va puesta hasta arriba de Ozempic. Muchos, me dicen, ya le tienen calado y se dan codazos de él cuando aparece por los puestos. «Ya viene el Spielberg», afirman.

Es muy lícito llevarse las cigalas pequeñas, lo mismo que lanzarse a por el gambusí. Lo digo como señora que va en busca de ofertas en plena ola inflacionista. Lo que me escama es la publicidad engañosa. Hay surgido unos cuantos influencers gastronómicos que se graban videos comiendo en todos los rincones de Mallorca. Siempre aparecen sonrientes, se piden media docena de platos y se graban mientras se meten un pedazo de comida gigantesco en la boca. Mastican, asienten y sonríen. Parece que todo está bueno. Hasta que apareces en el garito en cuestión y resulta que el plato que habían grabado en un mejunje grasiento y sin sabor. Menudo chollo eso de que te paguen por comer, aunque sea de una calidad medianeja. Esta semana fuimos a un local asiático y la sensación de timo fue descomunal. Tan grande como las cigalas más caras del mercado.