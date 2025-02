Los desastres de la guerra es una serie de grabados de Francisco de Goya que muestra las crueldades cometidas en la Guerra de Independencia española. En el año 1808, Goya viajó a Zaragoza y preparó bocetos de esas escenas horripilantes que luego transformó en grabados y que contienen una crítica del régimen absolutista y de la brutalidad de la contienda bélica. Alguna de las estampas ha sido considerada como un precedente del Guernica, de Pablo Picasso, que rememora el bombardeo de Gernika-Lumo durante la Guerra Civil española.

Existen heridas derivadas de esta última guerra que todavía continúan abiertas 85 años después, pese a que muchos jóvenes ignoran sus consecuencias, porque no conocieron la posguerra y el conflicto les queda ya muy lejos. Pero viendo los grabados de Goya, o escuchando a los bisabuelos que vivieron esos años trágicos, todos nos damos cuenta de la barbarie de una guerra. Existe una canción titulada And the band played Waltzing Matilda (Y la banda tocaba Waltzing Matilda) escrita por Eric Bogle, que describe la guerra como inútil y espantosa con del relato de un joven australiano que queda mutilado durante la Campaña de Galípoli, en la Primera Guerra Mundial.

Los voluntarios australianos marchaban a la guerra escuchando la canción Waltzing Matilda y también la escuchaban al regresar. Los que podían regresar. El joven protagonista de la canción fue herido por un obús y al despertar en el hospital vio que había perdido las piernas. Eso es lo que produce la guerra: tullidos sin brazos, sin piernas, ciegos, locos y muertos. La canción dice: «A veces la guerra abre heridas más profundas que la muerte» que es el mismo epígrafe que figura al frente de mi novela El mal de la guerra, pese a que no lo supe hasta después de publicarla. Cómo puede haber males peores que la muerte, que no tiene reparación posible. Muy sencillo, los mutilados de guerra son jóvenes, tienen toda una vida por delante, pero sin piernas, sin brazos, ciegos o locos, y una vida de penalidades es mucho más larga que el breve, irreparable, doloroso y fatídico instante de la muerte.