Diu Vox que té la solució al preu del sòl, consisteix en poder edificar arreu, on vulguin els promotors. Com feu Aznar. El regidor d’urbanisme de Palma sosté que, com que la població creix i creix i seguirà creixent, s’ha de construir més, molt més. És evident, diu. Fins satisfer la demanda. Sempre, si cal. El creixement viscut com una fatalitat, i no com una decisió democràtica. AENA ho matisa, diu que l’aeroport no decideix sobre turisme ni model territorial, que això és responsabilitat dels polítics (sic). AENA només respon a la demanda: volen venir 10 milions de persones, idò les duen, són 100 milions, idò s’hi escarrassaran.

Mentre parlam de massificació i de com la voràgine desenvolupista ens embolica en una roda boja, el dit regidor mantén que a Mallorca no s’hi ha construït prou. I n’identifica el culpable: una ideologia nefasta, marxista, diu, la del decreixement, que «socava los fundamentos científicos de la prosperidad». Poca broma. Aquest és el context ideològic des del qual Prohens convida a un pacte per a la sostenibilitat. El regidor no només tracta de naïfs als defensors de la contenció, sinó que els acusa d’estafadors, per amagar els problemes. Ell, en canvi, al creixement continu, només hi veu avantatges. Per a tothom. La geopolítica sacseja el Planeta pel control dels recursos i la implosió demogràfica, però els nostres governants militen en un pensament màgic segons el qual, si fas una urbanització, l’aigua, la depuració, l’energia, les escoles, els hospitals, els parcs, compareixen totsols. El Senyor proveirà. Convenguem que urgeixen polítiques d’habitatge potents, eficaces, però que vagin directes al cor del problema, no que enrevoltin per afavorir els propietaris de sòl, perquè repleguin més plusvàlues, obscenes en alguns casos, fins al parany llefiscós del luxe. Polítiques socials que tractin l’habitatge com un dret i no com una mercaderia per al guany immobiliari i turístic. El promotor immobiliari i líder-gran gurú de la dreta mundial promou una idíl·lica Riviera sobre les runes de Gaza, espolsant-se la nosa dels ronyosos habitants actuals, d’una manera més expeditiva que l’avorrida gentrificació. Ens assegura que serà una festa.