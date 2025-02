La República Democràtica del Congo pateix un llarg conflicte bèl·lic, i els darrers atacs del Moviment 23 de Març (M23) i l’Exèrcit ruandès, amb la presa de la ciutat de Goma, ha provocat la fuita de 3.000 presoners de la seva presó central. El passat 27 de gener, al voltant de 163 dones varen ser violades i després assassinades, cremades vives, en el context d’aquesta fugida; uns crims amb aprofitament sexual i total menyspreu cap a la vida de les dones, una barbàrie inqualificable. Segur, moltes d’elles amb fills o filles.

A més, la fuita, va crear un gran augment de violència cap a les dones a la ciutat de Goma; i per afegitó, els bombardejos de l’hospital matern de la ciutat, va provocar la mort de moltes altres dones embarassades o que acabaven de parir. Tota aquesta massacre i violència -eterna- contra les dones, s’esdevé malgrat la presència de la MONUSCO, l’organisme de l’ONU per a la protecció de civils i personal humanitari a la RDC.

La guerra «és cosa d’homes» i les dones són les més perjudicades i les més desprotegides. Tot es val, també a la nostra societat, encara que gaudeixi de pau, cosa que ha de revertir cap a la igualtat i respecte, tasca que de moment sembla no gens fàcil. No ens enganem per la xifra esgarrifadora de 163 foganyes humanes llunyanes. Aquí, a Espanya, fa pocs dies també tinguérem un exemple amb una morta per violència de gènere, i el foc com a protagonista. La premsa s’ha fet ample ressò de la nostra segona víctima de gènere de l’any, i també de la notícia sobre aquesta matança africana, però probablement ha passat desapercebuda per molta gent. Si la desgracia ve del continent africà, sembla no té tanta importància, tal vegada estic equivocat, però no he vist publicat als mitjans condemnes i recriminació per part dels nostres partits polítics, ni d’associacions.

La maldat i menyspreu d’alguns homes cap a les dones no té límits. Totes les dones i homes tenim dret a la vida i mereixem el mateix respecte i tracte siguem d’on siguem.

El grau de maldat no té a veure amb l’origen, color de la pell ni cap altra determinant. Qui la practica ho farà fins al límit que les circumstàncies li permetin. Després de satisfer el seu plaer sexual, els homes que les assassinen ho tenen bo de fer. Com el maltractament a les dones pot arribar a cotes tan inhumanes?