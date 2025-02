En 2024, una de cada tres viviendas fue comprada por extranjeros y se avisa del desembarco de inmobiliarias externas orientadas al mercado del lujo. En agosto, se llegó a 2 millones de turistas en un solo día, pero las plazas hoteleras no llegan a las 600.000. ¿Dónde se alojaron? Las medidas para atajar el alquiler turístico, prohibido en plurifamiliares, que podría verter al mercado residencial miles de viviendas, son más una anécdota que una realidad eficaz. Baleares se consolida como zona de especulación inmobiliaria y blanqueo, al más alto nivel, generando una burbuja de precios al alza que se expande y alcanza tanto a la mansión como al trastero convertido en zulo-vivienda. En medio de esta vorágine, al margen de las caravanas que se destinan al alquiler turístico y son otra forma más de parasitar los barrios residenciales, la ordenanza cívica en tramitación viene a poner el foco en las personas que se han visto obligadas a vivir en caravanas como alternativa a vivir en el coche o directamente en uno de los muchos asentamientos de chabolas que se expanden por la ciudad. Consolidar este tipo de situaciones y guetos no puede ser una alternativa. Pero entonces, en vez de estar regulando las multas que se van a imponer a quienes no tiene alternativa, ¿no se debería estar poniendo el foco en construir vivienda pública, en establecer medidas y límites severos al mercado especulativo y a quienes lo impulsan, en proteger de verdad la vivienda como derecho colectivo fundamental?