Agradezco a Margalida Capellà, profesora de la UIB, su estudio presentado esta semana sobre cómo aprenden Derecho los alumnos de la generación Z. Se refería al bajo nivel de las últimas promociones. Dibujaba un panorama desolador en lo referente a las dificultades de comprensión lectora y en el pensamiento crítico. Le sumaba un vocabulario muy básico y del desconocimiento de hechos históricos y datos geográficos elementales. Enfatizaba que el uso de tecnologías recientes les hace creer que son multifuncionales. Concluía en la perdida de la capacidad de pensar. Tengo la suerte de haber tenido un hermano, ilustre profesor de Filosofía, que me inculcó el concepto socrático de que a la sabiduría no se llega por la erudición sino por la capacidad de pensar. Las últimas décadas nos han desposeído de las asignaturas básicas que enseñan a hacerlo. He opinado en artículos sobre la ausencia de espíritu crítico. Sin él, los valores se diluyen, somos más manipulables y, en definitiva, más dóciles. Si pensáramos y fuéramos críticos, habría una revolución que obligarla a los mandamases a retirarse. Mi pasión por la neurociencia me llevo hace tiempo a estudiar los efectos de los circuitos neuronales y en consecuencia en el desarrollo de nuestro cerebro en función de la educación. En la adolescencia se producen unos cambios madurativos en las zonas cerebrales más complejas. Se concluyen las zonas terciarias posteriores, por tanto, se afectan las espaciales. Pero además están en pleno desarrollo las prefrontales. Estas llevan a cabo las funciones ejecutivas, los impulsos, capacidad de organización, control de impulsos, autocontrol comportamental, seguimiento de reglas, capacidad de abstracción imprescindible para la fluidez verbal... Sin olvidar sus efectos sobre la memoria. Todo ello no se completa hasta la madurez. Por tanto, no solo estamos perdiendo pobreza estética de conocimiento, decrepitud ortográfica, incapacidad para la capacidad de síntesis, etc, sino que perdemos atributos sustantivos del homo sapiens. En algunos aspectos podríamos afirmar que estamos induciendo a nuestros adolescentes a una evidente regresión. Sin madurez conceptual, la sociedad pierde la arquitectura que edifica la convivencia y el respeto a los demás. Ponemos las vías para un viaje a la pobreza de espíritu. Nos lleva a un mundo decadente y a una sociedad psicopática, aberrante. Como me he confesado optimista, sé que tarde o temprano reaccionaremos. Se que los jóvenes se asquearán con la realidad que les dejamos y se reiniciará el sistema social. Al final, como siempre, la historia es cíclica. Ahora estamos en el periodo final del ciclo actual. No lo veré; me consuelo pensando que nuestros hijos serán los artífices del cambio de paradigma. De momento, los gobernantes deberían reflexionar.