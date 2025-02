En la película Érase una vez en América, de Sergio Leone, preguntado el gánster Noodles, que interpretaba Robert De Niro, qué había estado haciendo en los últimos veinte años, respondía muy taciturno que acostarse temprano. Acostarse temprano durante años es la frase más célebre de Proust con la que se inicia su búsqueda del tiempo perdido, seguro que no se habían fijado en esto, por lo que sabiendo cómo acaba el pobre Noodles y no siendo nosotros nada proustianos, un ingrediente fundamental de la receta de la eterna felicidad es no acostarse tempano. Preferible muy tarde a tarde. Y a partir de ahí, en ese tiempo nocturno, no intentar nunca, bajo ningún concepto, buscarle sentido al mundo y a la vida. Algunas cosas, en general irrelevantes, tienen sentido; la gran mayoría, no. Y desde luego, las realmente importantes no tienen ninguno. Digan lo que digan los filósofos, poetas, científicos y políticos, buscarle sentido a todo es de locos, y sólo produce desdichas que a su vez remiten a la locura. Nos las podemos ahorrar aceptando el sinsentido universal con naturalidad, tal como recomendaba el rabino Groshkover: «Recibe con simplicidad cualquier cosa que te ocurra». Existen docenas de recetas de la eterna felicidad, con numerosas variantes culturales, pero este ingrediente de no buscar sentido donde no lo hay es básico en todas ellas. Buscar la razón de todo es irracional, engendra paranoias y trastornos mentales; si acaso, busquen sólo lo que ya tienen en la mano. Con el gran desarrollo tecnológico, las cosas tienen ahora menos sentido que en tiempos de Esquilo, y su sentido es, precisamente, la propis tecnología. Imágenes hay muchísimas, como en los spots publicitarios o las pelis de autor; sentido, ninguno. Ni siquiera las palabras significan lo que significaban, tampoco otra cosa, y de ningún modo puedes dejarte guiar por ellas. Te llevarán a otra imagen sin ningún sentido. Y si alguien cree haber encontrado por fin el sentido de algo, es mucho peor. Ese hallazgo le arrastra como un vendaval, le vuela los sesos. La receta de la eterna felicidad puede llevar ajos, y no ser proustiano ni acostarse temprano. Siempre que no intenten buscarle el sentido.