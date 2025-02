Hay preocupación en la Facultad de Derecho de la UIB porque los alumnos, sobre todo en los primeros cursos, tienen problemas serios para realizar tareas que antes se suponían básicas en un aspirante a jurista. En resumen, todo lo que sea estar quieto, concentrado en una única tarea, para leer, escribir, memorizar o atender con éxito va mal. Se han preocupado esta vez los de Derecho pero se intuye que no son los únicos. Quizá se salven los filósofos porque las facultades de esa rama siempre estuvieron pobladas de personajes pintorescos y atolondrados, aunque cuesta imaginar a alguien abordar con éxito la ‘Fenomenología del Espíritu’ si tiene un móvil o cualquier cosa que brille y haga ruido a la vez al lado. Es una tarea complicadísima lidiar con la aridez de un texto en papel complejo cuando hay algo que llama la atención a cada minuto y que recompensa rápido. Conviene no llevarse las manos a la cabeza con los estudiantes. Solo tienen la culpa de ser como los demás. Parece ser que Netflix ha dado instrucciones a los guionistas de sus series para que rebajen el tono. Han descubierto que la audiencia no se centra en cada capítulo porque hace varias cosas a la vez. Así se buscan tramas lo más sencillas posibles. Las plataformas televisivas no tienen otro remedio para mantener público. Hasta la caja tonta se ha convertido en demasiado inteligente para quien tiene un móvil a mano. Sería para echarse a temblar que los profesores universitarios hagan lo mismo para adaptarse a su alumnado. Ojo, que basta pensar en los pecados propios, en lo que cada uno ha dejado de leer y de pensar desde que el invento apareció y solo queda animar a los docentes a que intenten no aflojar. La tarea es complicada y se ve uno firmando una escritura en un par de décadas mientras el notario mira el móvil o lo que sea que se haya inventado entonces.