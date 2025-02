Hoy empiezo mi gran análisis, ya empezamos con la ironía, con una pregunta que le hará pensar: ¿Cuántas veces ha mentido usted hoy? Le rogaría que no me mienta o, mejor dicho, que no se mienta usted a sí mismo. Proporcionar una respuesta exacta es muy difícil y, de hecho, es igual lo que diga. Todos mentimos a diario, según algunos estudios hasta unas veinticinco veces, y de este tema nos vamos a ocupar hoy. Sin mentir a nadie.

La mentira es una posibilidad más de las que tiene el ser humano para comunicarse. Por supuesto que no es una opción aconsejable pues tan solo pretende el engaño, la manipulación y, en muchas ocasiones, el no reconocimiento de errores o descuidos. Sin embargo, las llamadas mentiras piadosas son esenciales para la convivencia. Y para demostrar mi argumento les planteo una situación utópica. ¿Se imaginan ustedes una sociedad en la que nadie mintiera? Por un lado, sería una sociedad moral y éticamente modélica. Pero, por otro lado, sería imposible vivir en ella. ¿Qué pasaría si todos mis amigos y conocidos, que con tanta paciencia leen mis artículos, o dicen que los leen, dijeran realmente lo que piensan sobre mis textos? ¿Y si cada uno de nosotros expresara los motivos reales para, por ejemplo, cancelar una cena? Vivir en estas condiciones sería realmente difícil porque las inseguridades, desengaños y depresiones nos supondrían unos daños colaterales social y humanamente insostenibles. Tendríamos un día a día insoportable, lleno de conflictos y de disputas. Por tanto, todos optamos por mentir y así debe ser para que la sociedad se mantenga más o menos estable. Los políticos, en general, muestran una tendencia natural hacia la mentira, o lo que es peor, hacia las medias verdades con las que adornan discursos, maquillan sus errores o reinterpretan sus decisiones impopulares. Reprochable y poco edificante. El vulgo miente constantemente para quedar bien, para salir de apuros cotidianos o por motivos varios que sólo uno conoce. Las únicas excepciones son, dicen, los niños y los beodos. Los primeros porque aún son un poco inocentes y los segundos porque se encuentran en un estado de perturbación mental transitoria que les impide pensar con la claridad suficiente. ¿Suponen en este sentido las redes sociales un problema? Por supuesto, como casi siempre. No modifican los mecanismos que inducen a mentir, pero sí alteran el impacto de las mentiras. Las falsedades transmitidas por estos canales, queda bien llamarlas fake news, se extienden a gran velocidad, son difíciles de verificar y se pueden lanzar desde el más absoluto anonimato con consecuencias fatales. Además, es más fácil mentir online que cara a cara lo que sin duda puede animar a más gente a faltar a la verdad. La verdad. ¿Nos referimos a la suya o a la mía? Concepto abstracto de compleja definición y que se debe usar con la debida prudencia, al igual que la antagónica mentira. Como ya he mencionado más arriba, vivir en sociedad sólo es posible si combinamos las dos para mantener un cierto equilibrio. Como hace mi círculo de amistades cuando alaba mis artículos. ¿Debo creerles? ¿O debo exigirles sin más la pura verdad por muy doloroso que resulte aceptarla? ¡Qué complicada es la existencia humana! En fin, me seguiré engañando a mí mismo y me dejaré la piel en cada una de mis contribuciones. No se lo pierdan. Y si se lo pierden, no me lo digan. Gracias.