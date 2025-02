No me quito de la cabeza la escena en la que imagino a José Marcial Rodríguez de pie en el despacho presidencial de Palau Reial, que bien conozco, todo sea dicho, escuchando los gritos de Llorenç Galmés con el tono de la Hora Chanante. Marciaaaal, muy estoicamente, soporta la broca del jefe sabiendo que, al final, se saldrá con la suya y todo quedará en aguas de borrajas. Y así ha sido. El conseller de Turismo del Consell de Mallorca ha quedado exento de cualquier culpa en el presunto caso de amenazas, coacciones e intento de agresión a un alto funcionario.

La investigación la ha hecho el propio Consell lo cual nos lleva a imaginar cómo hubiera sido el tema si llega a salir culpable. En fin. Que el Consell hace de VAR al Consell. Cómo casi todo aquí, muy normal. Pero felicitemos al conseller que se ha librado de una buena, aunque el funcionario siga sin hacerle ni caso, que tampoco sé si es el caso. Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, son muchos los ingenuos que creen que una vez que pones un pie en la Administración, vas a conseguir que todo quisqui haga bien su trabajo de una vez, como si todos los que les han precedido fueran bobos. No queridos, no va así. No todos los trabajadores públicos rinden como si se jugaran el puesto. Pasa muchas veces que los hay que se tocan los huevos y cuidado con el que intente cambiarlo. No sé si era el caso.