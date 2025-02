Un tribunal en pleno, fiscales, abogados, sesudos analistas dictando sentencia tras cada comparecencia, incontables redes sociales, televisión como quien dice en directo, todo un país pendiente del juicio por el beso a una jugadora de fútbol de la selección española. Si uno se gira y da la espalda al espectáculo se divertirá aún más con las hinchadas, completamente irreales, desubicadas, inverosímiles, festejando cada frase ingeniosa, alineándose políticamente a la izquierda y derecha. Un delirio ridículo. Por un beso en público. Por un acto inequívocamente deplorable, desde luego, pero al fin y al cabo un beso que únicamente podría haber alterado seriamente a una monja de clausura. Y puede que ni eso.

Para mí, la respuesta normal a este abuso hubiera sido una sonora bofetada: a una agresión menor, una leche instantánea. Lo que ocurre diariamente cuando el vendedor del estanco te contesta una impertinencia, cuando un conocido te hace un desplante, cuando un conductor de coche comete una infracción que está a punto de destrozarte el coche.

Pero en España, donde hay asesinatos sin condena, donde hay gente desaparecida sin que nunca más se sepa nada, donde hay subversivos en la calle, con ladrones que quedan sueltos porque el sistema está desbordado, donde hay propietarios humildes de viviendas que no pueden acceder a ellas porque alguien se las ha usurpado, donde hay empresas que abusan de sus clientes, con las ciberestafas tan al orden del día que hasta los propios agentes del orden son sus víctimas; en este país las feministas consiguen que un hecho inadmisible, pero de menor entidad, se convierta en un juicio como el de un asesino en serie, como si realmente un beso fuera digno de este despliegue que dura días y días y días.

He visto algunos de los testimonios de quienes comparecen en aquel escenario impropio de la magnitud de los hechos. Las respuestas a las preguntas padecen siempre de lo mismo: la ridiculez de la situación. ¿Recuerda qué le dijo la víctima? ¿Apreció algún signo de complicidad? ¿Vio alguna reacción de tal o cual tipo? Los interrogados no contestan lo único sensato para el caso y se enrollan siguiendo lo que se espera ante esta escenografía; en lugar de decir «señoría, yo nunca recordé lo que era una idiotez porque nunca pensé que estaba ante un crimen» intentan explicar lo absurdo. Porque la gente no recuerda lo que es irrelevante; yo y usted sabemos dónde estábamos y que hacíamos cuando cayeron las Torres Gemelas, pero no cuando barren la calle de casa.

Rubiales es un pobre hombre, por supuesto. Un desubicado ridículo. Nadie debe ser besado en la boca sin su consentimiento. E incluso en ese caso, el lugar es especialmente inconveniente. Pero tampoco nadie debe cruzarse en nuestro carril de conducción del coche sin anunciarlo previamente y poniendo en peligro nuestra seguridad. Ni nadie debe cercenarnos nuestro derecho a ser tratados con dignidad y, sin embargo, cada día somos víctimas de discriminaciones inadmisibles. Ni debe vengarse de nosotros por razones oscuras, impresentables. Ninguna de estas habituales injusticias merece este despliegue. Entre otras cosas porque es imposible. Si todos los ciudadanos somos iguales, todos los besos -y equivalentes- como el de Rubiales deberían tener juicios similares, lo cual ni hay país que lo aguante ni justicia que lo aplique.

Todos en algún momento hemos sido víctimas de un abuso de este tipo, a todos nos han dado un achuchón inadmisible, todos hemos cometido alguna vez un error o un abuso o una estupidez que mereció una mirada de censura, una expresión de indignación, una respuesta virulenta. En esos casos, merecemos censura, incluso algún tipo de pena cuando se ostenta un cargo como el de Rubiales, pero nunca un juicio propio de un asesinato o de una rebelión armada.

El país asiste a este espectáculo como si todo lo que es más serio ya estuviera correctamente perseguido. Nos comportamos como si nuestra Justicia ya reinara sobre el mal y hubiera llegado a un punto en el que apenas nos quedaran por castigar los besos idiotas. Piensen, por ejemplo, cómo se pueden sentir los padres de aquella jovencita que un día hace ya una década desapareció en Magaluf y nunca más se supo. Pónganse en su pellejo: ellos sin respuestas y las teles hablando de un beso.

Como pasa con todas las cosas woke en general, nadie osa abrir la boca porque nadie quiere ser víctima del lobby feminista, ni quiere caer en su censura, en sus listas negras. Nadie quiere ser cancelado. Mejor convivir con estos disparates en silencio que abrir la boca y correr el riesgo de ser etiquetado de machista.

Es urgente que este país recupere el sentido común: no es admisible que hablemos más del rebuzno de Rubiales que de la falta de vivienda; no es presentable que todas las televisiones durante todas las mañanas nos vendan unos debates ridículos sobre cómo la cogió, qué pasó en el avión, por qué se sentó así, quién es el que venía allí y cuántas veces se habían mirado a los ojos. Un juicio formal con petición de pena de prisión, con la maquinaria judicial operando a pleno rendimiento, con pomposa intervenciones de fiscales y abogados, no habla ya de un bobo al frente de una institución como es la Federación de Fútbol sino del desquicie de un país. La proporcionalidad entre el delito y la condena es el límite que separa la justicia del circo.

Y los medios de comunicación, nuevamente, como veletas cuyo rumbo viene marcado por el azar, se alinean del lado cómodo, del simple, del que marcan los que tienen el poder. Así será hasta que el temporal amaine.