Dice el artículo 149 de nuestra Constitución: «1. El Estado tiene competencias exclusivas sobre las siguientes materias:… 2º Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3º Relaciones Internacionales. 4º Defensa y Fuerzas Armadas… 10º Régimen aduanero… 14º Hacienda general». Éstas (y alguna más) son las competencias básicas de todo Estado soberano y como tales intocables.

Ningún gobierno español puede negociar con ninguna entidad política inferior el traspaso o cesión de competencias enunciadas en el artículo 149 de la Constitución. Para hacerlo, tendría que modificar previamente la Constitución. Ni Pedro Sánchez ni Núñez Feijóo ni nadie puede negociar con la Comunidad Autónoma de Catalunya -y mucho menos con un partido político- cuestiones de soberanía fiscal o de control de fronteras, incluyendo inmigración. No es negociable, salvo que se produzcan cambios constitucionales que no parecen verosímiles en el escenario político actual. Se precisa como mínimo mayoría absoluta en el Senado y el voto favorable de dos tercios en el Congreso de los Diputados.

En un Estado constitucional, parlamentario y democrático es impresentable por absurdo que el presidente del Gobierno, simplemente porque necesite siete votos para gobernar, pueda sabotear, ignorar o despreciar el texto constitucional sobre el que se asienta la estructura del Estado para obtener en un cambalache esos votos a cambio de debilitar el Estado.

Es cierto que hace un tiempo dijo el presidente del Gobierno que iba a llevar a adelante su programa con o sin el parlamento. Eso es muy revelador de su talante democrático, pero de ninguna manera puede ofrecer a Junts o a la Generalitat de Catalunya lo que no es suyo, las competencias exclusivas del Estado tal como las describe la Constitución. Son competencias cuyo depositario soberano es el pueblo español que aprobó en referéndum el texto constitucional. Ni el parlamento es soberano (como a veces se nos machaca desde el gobierno) ni el propio gobierno es soberano, es solo administrador del bien común que no puede cambiar a su antojo.

Conceder a Catalunya soberanía fiscal (como reclaman constantemente Junts y ERC) y/o la autoridad en políticas de inmigración significa quebrar los pilares básicos del Estado español, vulnerar la Constitución y abrir la puerta a peticiones más fantasiosas que puedan conducir a crear estructuras de estado diferentes en el territorio de Catalunya.

A mi juicio estaríamos en presencia de la comisión de un delito, el de prevaricación. Si no se puede conceder un cargo público a quien no reúne las condiciones legales para ello, menos se pueden conceder competencias constitucionales a quien no tiene capacidad legal para recibirlas. Es una cuestión que no puede ser minimizada. El presidente del Gobierno es manifiestamente incompetente para llevar adelante semejante concesión. Si lo hiciese, habría que iniciar algún tipo de procedimiento contra él.