Vaig cansar-me molt aviat d’estudiar Dret. L’estudiava a distància en companyia d’un bon amic meu una mica més jove que jo, en Miquel. Jo vaig preferir convertir-me en lector les vint-i-quatre hores del dia, que era el que més m’agradava fer, aleshores i encara ara. Ell va continuar i va acabar la carrera de misser i dues més. Amb els anys s’ha convertit en el meu assessor social i jurídic. A canvi jo l’entretinc amb els meus articles literaris, les meves contarelles i els meus coverbos. Però qui aporta més seny a les nostres vides és ell. Potser jo hi aporto més humor, però en Miquel és un especialista en sentit comú i pràctic. Ell agraeix als seus estudis el coneixement dels drets humans, i el més important de tots és el de l’alegria del ciutadà. El dret a l’alegria.

En el fons, totes les Constitucions de tots els països, tenen com a llei fonamental, per sobre de totes les altres, la del benestar dels ciutadans. El que passa és que els propis ciutadans ho ignoren. I, si alguns d’ells ho saben, no la reclamen i exigeixen com cal. Primer, manca de coneixement i, segon, poc interès i poc entusiasme per requerir aquesta legítima alegria. Així sempre en surt perjudicat un mateix. Sembla que en el fons renunciem als nostres drets i a la nostra dignitat com a persones humanes que som. Aquí entre nosaltres, en el si dels Països Catalans, i en concret a les nostres Illes Balears, el tema de la llengua és gravíssim. Se’ns fa moobing de manera permanent. Per regla general no se’ns respecta la nostra llibertat de fer ús en tot moment de la nostra llengua pròpia. És un delicte de primera magnitud el que s’està cometent contra nosaltres. Se’ns impedeix gaudir de la nostra alegria implícita, humana, divina i constitucional.

L’únic que volem és poder parlar la nostra llengua a casa nostra i que tothom ens entengui. Prou d’espolis i robatoris. Parlar sempre en català a ca nostra és el millor homenatge i la més gran alegria que podem donar a Josep Maria Llompart, enguany que celebrem el seu centenari.