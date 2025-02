Corría el mes de octubre de 1926. En Londres se inauguraba la Conferencia Imperial de todos los dominios del Imperio Británico. En Italia, Mussolini salía ileso de un atentado a raíz del cual ilegalizó a todos los partidos de la oposición. Aquel mes y año un joyero de Muro abrió un establecimiento comercial en la calle Mayor número 58 (hoy Plaça de sa Constitució), frente a la torre de la Casa Consistorial. Pese a su juventud, el murer era ya ampliamente conocido en los pueblos de la comarca por su presencia en las ferias y mercados. Se instaló en el pueblo de su esposa -con la que había contraído matrimonio por aquellos días- sin abandonar su trabajo de joyero ambulante.

A diferencia de su progenitor, que recorría los mercados en un cabriol con departamentos de madera forrados de terciopelo rojo en los que transportaba su preciosa mercancía, el nuevo vecino de sa Pobla viajaba en un automóvil Ford ‘potada’, que era la admiración de los lugareños. Aquel hombre, Jaume Segura Pomar, fue mi padre. Se hubiese sentido muy orgulloso de poder contemplar el sencillo acto que tuvo lugar el pasado miércoles al mediodía en el ayuntamiento de sa Pobla. Casi 99 años después de la apertura de aquella joyería, su nieta y su nuera recibían con orgullo el distintivo del Govern que les acredita como ‘Comerç Emblemàtic’. Otros 11 establecimientos locales eran objeto del mismo reconocimiento.

Han pasado los tiempos en los que poseer un comercio familiar era casi siempre sinónimo de una tranquila y discreta prosperidad. El mundo ha cambiado radicalmente -de manera muy especial en los últimos 15 años- y hoy el llamado eufemísticamente ‘comercio de proximidad’ es algo así como una reliquia. Subsistir a lo largo y ancho de un siglo es una proeza que no todos han logrado. Sa Pobla disponía de un tejido comercial sólido y solvente, que proveía con éxito las necesidades de su clientela. Eran establecimientos con parroquianos, que tenían por costumbre comprar invariablemente en la tienda cuyo propietario merecía su confianza.

No estoy contando historias más o menos pintorescas porque lo he vivido personalmente: en la joyería de mi padre el cliente casi nunca elegía: se limitaba a aceptar la sugerencia del vendedor. El portal, ubicado hoy en el lugar exacto en el que se abrió en 1926, ha resistido una guerra civil, la terrible postguerra, e incontables avatares. Y ahí sigue. No sabría decir por cuánto tiempo. Hará falta algo más que reconocimientos para que el pequeño comercio pueda tener continuidad.