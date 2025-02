Fer proclames i reivindicacions molt d’esquerres, a l’estat espanyol, sovint serveix tan sols per blanquejar comportaments i idees conservadores o reaccionàries en la realitat. Hi pensava sentint els discursos fets per la gent del cine durant la cerimònia dels Goya. Una actriu que va guanyar un premi per una pel·lícula que blanqueja les infiltracions policials va reivindicar el dret a un habitatge digne mentre un dels patrocinadors de la cerimònia era Airbnb, per exemple. Tampoc no hi va faltar la proclama estantissament cosmopolita que diu que «la terra no ens pertany». Que la terra no és de ningú només es pot reivindicar des del privilegi de qui té un estat amb exèrcit a favor i un compte corrent infladíssim al banc. La gent del cine hauria de saber, igual com ho haurien de saber els que es fiquen en política, que triar l’espai des d’on penses i parles és tan important com triar o decidir què penses i què dius. La gent de la cultura no està gaire per donar lliçons de res, la veritat, i aquest còctel de sentimentalisme, moralina i pedanteria ni els pertoca ni els convé. Jo de vegades, mig per emprenyar i mig perquè n’estic convençut, dic que l’art i la cultura estan infravalorats, però que la gent del món de l’art i de la cultura està sobrevaloradíssima. Una de les millors maneres de conèixer una persona és veure com es relaciona amb el poder. Molta gent de la cultura, tot i que van de rebels i de crítics, hi tenen una relació obedient, calculadora, amoral i espantadissa. És la impostura convertida en circ mediàtic. La impostura és un mal tranversal de l’esquerra, ara mateix. Moltes reivindicacions que s’expressen amb maneres i discursos de classe baixa combativa, per exemple, en realitat són expressions d’una classe mitjana que té por i se sent agreujada perquè està deixant de ser-ho. I alerta: hi ha molts de motius per tenir por i sentir-se agreujat, estafat i enrabiat. Les crítiques i la indignació (per no poder tenir un sou digne o no trobar un lloc on viure) són del tot legítimes. Ara bé: no importa fer comèdia i fer veure que ets el que no ets... La impostura és enorme i ho distorsiona tot. En el fons, molts autoproclamats comunistes o revolucionaris d’esquerres el que desitgen és una societat ideològicament i moralment socialdemòcrata i econòmicament pròspera i benestant. Que no ho reconeguin obertament els dificulta fer feina per aconseguir-ho.