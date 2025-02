El descontent ha estat un dels sentiments que ens ha deixat el 2024. Un desencís perquè malgrat les xifres macroeconòmiques de desocupació i de creació de nous llocs de feina són positives, no repercuteixen en la millora de les condicions de vida i del benestar de les persones treballadores. El cost de la vida puja dia a dia, els serveis públics es deterioren, l’accés a un habitatge digne és cada dia més difícil i, a més, vivim una crisi climàtica.

La incertesa i el desencant posen de manifest les febleses que té el nostre model econòmic que necessita una transformació. Les transicions ecològica, digital i demogràfica suposen un repte al que hem d’atendre, que ens condiciona, però al mateix temps suposa noves oportunitats.

Amb tot això, i aterrant a la nostra realitat balear, tenim que el sector turístic, la seva maduresa i consolidació en el sistema productiu de les nostres illes ha de ser el tractor del canvi i de la modernitat que ha d’anar de la mà de la formació i qualificació de les treballadores i els treballadors.

És imprescindible que tan l’empresariat com les persones treballadores prenguin consciència de la seva importància i que es valori positivament a fi de convertir-se en un incentiu en el terreny laboral. No podem seguir augmentant les males xifres pel que fa a la formació i la qualificació. Veiem com el percentatge de persones ocupades amb estudis superiors va disminuint al mateix temps que augmenta el dels que tenen només formació primària. Aquest aspecte s’ha de revertir per atendre les distintes transicions positivament i de forma justa, atenent a les necessitats de la classe treballadora. Per això, des de l’administració s’ha de vetllar per a que no hi hagi desigualtat en l’accés a les accions formatives i al mercat laboral, per a què l’aprenentatge suposi realment una palanca de la reducció dels desequilibris i alimenti la cohesió social.

També, hem d’aprofitar les inèrcies i l’arribada d’inversions, a través de fons europeus, per tal de fomentar una diversificació econòmica que rompi la dependència tan important que existeix del sector turístic, amb una veritable diversificació i ampliació del model productiu, apostant per activitats tecnològiques, ocupacions verdes i un sector de les cures professionalitzat i dignificat, entre d’altres.

L’automatització, tecnologia i digitalització han de servir per disminuir la tasca repetitiva, millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores alhora que s’augmenta la productivitat. Hem d’aspirar a una tecnologia que millori la vida de la gent enlloc d’una amenaça cap als llocs de feina. Aquesta és una tasca de tots i totes, i ens hem de dotar de la normativa necessària i suficient per aconseguir-ho.

L’estacionalitat i parcialitat de l’ocupació són altres factors negatius del nostre mercat laboral que s’han de revertir, perquè afecten negativament a les rendes i agreuja el gran desajust que existeix entre el cost de la vida i els salaris. A banda d’aconseguir millores salarials, a través de la negociació col·lectiva, necessitem normatives i polítiques públiques que ajudin a reduir l’estacionalitat i assegurin a la classe treballadora l’accés als drets reconeguts com, per exemple, l’habitatge digne.

També necessitem millorar en prevenció de riscos laborals. Les dades de sinistralitat s’han de reduir. No ens podem permetre estar al cap de la llista en aquest tema. La salut de les persones treballadores en el desenvolupament de les seves feines ha de ser segura i saludable. No podem acceptar que anar a treballar suposi un risc.

A més a més, l’absentisme, fenomen que tan preocupa a les empreses, s’ha de treballar en el marc del diàleg social. Necessitem definir què s’entén per absentisme, ja que no tothom ho mesura igual. En alguns casos s’hi inclouen els permisos legalment reconeguts i les baixes per malaltia. Això res té a veure amb faltar al lloc de feina sense cap motiu. No es pot permetre que no hi hagi una definició i mètrica reconeguda i consensuada pels agents socials. Per altra banda, s’haurien de començar a estudiar els motius que causen les incapacitats temporals, principalment les de llarga durada, per esbrinar si tenen res a veure amb l’activitat professional i poder posar-hi remei. Així hi podria guanyar tothom, empresariat i classe treballadora.

I tot això no haurà servit de res si llavors observem que el 50 % de la població té més dificultats per gaudir dels drets de forma igualitària. Les bretxes de gènere en l’àmbit laboral ens haurien d’avergonyir. No podem consentir que encara hàgim de dir que les dones tenen pitjors salaris, més temporalitat, menys contractació indefinida, més parcialitat, més dificultats d’accés a la formació, menys competències digitals, menys oportunitats i un llarg etcètera insuportable. És urgent canviar aquesta situació i hem de posar-hi tots els mitjans que hi facin falta.

Per tot això, no ens podem conformar amb les grans xifres i deixar de banda aquestes qüestions tan preocupants que repercuteixen negativament en la classe treballadora i les seves condicions de vida.