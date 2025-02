A la espera de las 245.000 viviendas prometidas por Sánchez para rentas bajas, Baleares se ha convertido en un territorio exclusivo para que los ricos compren inmuebles de lujo. Según la teoría que defiende el portavoz socialista, Iago Negueruela, desde que gobierna Prohens solo los ricos pueden comprar una casa en las islas. Como todo el mundo sabe, antes de mayo de 2023 las clases medias e incluso algunos pobres tenían miles de opciones para adquirir un inmueble en Balears gracias a la política de accesibilidad habitacional impulsada por Francina Armengol y sus socios de Més per Mallorca y Podemos, con rebajas, avales públicos e impuestos muy bajos.

Con el gobierno progresista presidido por Armengol, todas aquellas personas con sueldos que no superaban los 2.000 euros si no compraban una vivienda era porque no querían. Las colas en las inmobiliarias para que los ciudadanos de renta media tuviesen una propiedad eran larguísimas y los notarios no dejaban de firmar hipotecas de compraventa por viviendas a precios de ganga.

Lamentablemente, según Negueruela, todo cambió hace poco más de un año y medio. El mercado inmobiliario, de repente y al parecer gracias a las políticas ultraliberales del Govern de Prohens, ha dado un giro de 180 grados en pocos meses. Ya solo se firman operaciones entre millonarios y ni siquiera las clases medias tienen opciones para una vivienda digna. A muchos baleares solo les queda emigrar a otras comunidades gobernadas por el PSOE, como por ejemplo Cataluña, donde los precios inmobiliarios son muy razonables para empezar una nueva vida y no hipotecarse de por vida.

Lo increíble no es que los precios de las viviendas ahora solo sean exclusivos para los ricos, sino que Negueruela intente hacer creer a los ciudadanos, y desde su respetable tribuna parlamentaria, que la situación era mucho mejor hace dos o tres años. Imagino que hay muchos temas en Balears para hacer demagogia y oposición, pero el problema de la vivienda, y también el de los okupas e inquilinos morosos, hace muchos años que se viene padeciendo en las Islas. O Negueruela no se enteraba o nos toma por tontos. En ambos casos es preocupante.