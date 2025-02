Avui toca parlar d’una d’aquestes coses que per als ciutadans són una preocupació i que per als polítics de l’esquerra suposa alarmisme.

Mentre el Grup Popular del Consell de Mallorca proposa accions per donar suport als ciutadans víctimes de l’ocupació il·legal de ca seva, tant el grup socialista com el grup de Més per Mallorca es dediquen a restar importància a aquest assumpte i es posicionen a favor de l’ocupació, dient que hi ha «massa cases buides i molta gent sense casa», que els lloguers són massa cars, que no és una problemàtica general o que són casos excepcionals. Però solució, cap ni una! Qualsevol diria que no viuen a Mallorca, que no veuen què preocupa la gent d’aquí. Defensen els okupes com si fossin les víctimes i els propietaris, els vilans d’aquesta història, mostrant menyspreu cap a les persones que estan patint la usurpació de ca seva.

La realitat és una altra i a mi, com a la majoria de mallorquins, em preocupa i molt! Cada vegada són més els ciutadans que es veuen afectats, l’ocupació genera greus problemes de seguretat, de convivència veïnal i de veritable por. «Deixa un llum encès i no diguis a ningú que te’n vas de viatge», et recomanen els padrins.

Es parla d’ocupacions il·legals en habitatges deshabitats, sovint propietat de bancs o grans empreses, però hi ha altres situacions que consider molt més greus: quan ocupen ca teva, ja sigui perquè l’inquilí deixa de pagar el lloguer deliberadament, convertint-se en inquiocupant, o quan entren i se la fan seva sense cap tipus de conseqüència.

Una situació d’impotència total. Pots plorar i lamentar-te, però no deixis de pagar la llum, l’aigua, l’IBI i totes les despeses de la casa, perquè encara et denunciaran. I és que els okupes estan molt ben instruïts i saben que són impunes, que la llei els empara.

I per què passa això? Molt senzill: tenim una llei socialista que converteix en víctimes els delinqüents i que vulnera greument el dret constitucional a la defensa de la propietat privada.

El mes passat es va aprovar el decret òmnibus presentat pel Govern socialista, de forma totalment vergonyosa, incloent-hi entre les iniciatives l’ampliació de la pròrroga per un any que atura els desnonaments d’okupes, sense tenir en compte la situació de vulnerabilitat dels propietaris, que ja no saben com recuperar ca seva.

Per a aquests últims, l’ocupació il·legal es converteix en un malson que els arruïna la vida. Entre els propietaris hi ha també pensionistes, aturats, famílies amb menors o persones dependents, persones grans,... que, a més de perdre ca seva, suporten una gran càrrega emocional i econòmica, atrapats en un bucle judicial que pot allargar-se durant mesos o anys, mentre els okupes segueixen tranquils, sense pagar, subvencionats i gaudint d’un bé que no és seu.

S’hauria de derogar l’actual Llei d’Habitatge i s’haurien de fer canvis profunds, com proposa la Llei Popular contra l’Ocupació Il·legal que, per cert, la socialista Francina Armengol té paralitzada al Congrés. Aquesta llei permet que els okupes siguin desallotjats en 24 hores, augmenta les penes, prohibeix l’empadronament als habitatges ocupats i permet que les comunitats de veïns puguin fer accions preventives.

L’ocupació d’habitatges a Mallorca és una qüestió que no es pot ignorar més temps, que ens preocupa profundament. Cal una resposta contundent i efectiva per protegir el dret a la propietat privada, garantir la seguretat dels ciutadans i evitar que les màfies de l’ocupació segueixin actuant amb impunitat. No podem consentir que la convivència veïnal es vegi amenaçada ni que els propietaris hagin de patir per la pèrdua de ca seva.

Per això, a petició del Grup Popular, el Consell de Mallorca ha aprovat una moció per, entre altres qüestions, exigir al govern de Pedro Sánchez que protegeixi les veritables víctimes, que són els propietaris.