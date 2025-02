El papel me atrae como si fuera un imán. Es ver a alguien leer un libro en el bus y los ojos se me van detrás. Noto sus saltos y movimientos (los de los ojos) y es como si dejaran de ser ojos y salieran de sus órbitas convertidos en manos que intentaran darle la vuelta a la portada del ejemplar para ver cuál es el título del libro que la persona en cuestión está leyendo. También me ocurre algo parecido con quienes llevan papeles en carpetas de esas plastificadas. Y eso que esos papeles no tienen demasiado misterio. Suelen ser impresos de notaría, contratos o informes médicos. Pero así y todo, hay algo que me lleva hacia ellos. Igual es algo enfermizo. También me fijo en quienes van con un periódico entre manos en el autobús. Poca gente, hay que admitirlo. En general quienes todavía tienen esa costumbre (sentarse en el bus a leer un periódico) optan por diarios alemanes formato sábana. ¿Será que quienes vienen de Alemania leen más? No lo sé. Pero sí que ese formato, el tipo sábana, ayuda a leer y, a la vez, a observar al resto del pasaje. Sé que algún día alguien me llamará la atención por mi modo de actuar con tamaña indiscreción. Me dirá qué miras y no sabré responder. Pero es lo que tiene el papel. Supongo que si fuera un ratón y alguien quisiera atraparme en una ratonera, no me pondrían un pedazo de queso sino un papel, un libro viejo o, mejor, alguna colección de periódicos antiguos. O no tan antiguos. Mis principales souvenirs de los viajes son los periódicos del día. El papel actúa como un imán y eso que hay gente que pretende hacerte sentir culpable, como si cada vez que entras a una papelería a comprar una libreta estuvieras matando un árbol. Las libretas son lo más parecido a un colección de joyas. Sí, este artículo de hoy ha nacido en un autobús. Si alguien lo leyera en un autobús, que avise, que anotaré el dato en una libreta. De papel.