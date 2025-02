Su esplendor es efímero. La lluvia, el frío, el sol y las heladas marchitan con rapidez su nobleza. Envejecen demasiado rápido. Son las flores situadas a la orilla de la carretera, pero no las que crecen de forma salvaje en las cunetas. Les hablo de un ramo de flores sujeto a un poste lateral en la carretera de Manacor. Cuando el pasar del tiempo lo hace languidecer, alguien lo sustituye por otro en el momento en que ya no hay rastro de la luminosidad en sus pétalos y los tallos sobreviven a duras penas desnudos entre el rodar del tráfico. El ramo nos recuerda que alguien en ese punto de la carretera, en algún momento ya lejano en el tiempo, perdió la vida. Justo en ese lugar donde las flores indican que un día el asfalto arrebató un hijo, o un esposo o una madre. No hay lápida. No hay nombre. No hay fecha. No hay imagen. Solo el recuerdo en forma de ramo de flores. Es un elemento que rompe por completo con un entorno áspero donde predominan el asfalto, los matorrales, las señales de tráfico…la violencia de la velocidad absurda. El ramo nos mira. Nos habla. Y nos dice con sus flores encorvadas que somos débiles, que existe un fin y que podemos precipitarlo si desafiamos las normas elementales de la prudencia. Y nos recuerda que alguien, justo en ese punto del mapa se fue seguramente con un sinfín de sueños incumplidos. Ahí siguen las flores, como símbolo de infinita memoria. Llevan años ocupando el mismo espacio. La imagen del ramo ligado al poste debería ser más efectiva que una línea continua, que una señal de radar, que un límite de velocidad. Cuando circulo por ese punto lo observo con respeto. Es el ramo sin nombre que nos recuerda que no pasa nada por llegar cinco minutos tarde y que no vale la pena jugártela en la próxima curva.