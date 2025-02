Es ahora la palabra más repetida del mundo, está en todas partes y no se habla de otra cosa, pero la verdad es que yo nunca he sabido qué quiere decir inteligencia. El diccionario tampoco lo aclara, porque se refiere a muchas cosas dispares, hay docenas de definiciones y millares de opiniones, así como acepciones coloquiales y supuestos sinónimos (intelecto, raciocinio, talento, ingenio, mente, creatividad, etc.), que si los resumes en capacidad de entender y resolver problemas te quedas corto, y si como es habitual los extiendes a aptitud para adaptarte al entorno o cumplir objetivos, entonces te pasas de largo y hablas de otra cosa. Yo de jovencito asociaba la inteligencia con el conocimiento y la memoria, sin los cuales cualquier inteligencia giraría en el vacío y se bloquearía, pero al parecer estaba muy equivocado, y de ahí el actual desprestigio pedagógico de la memoria y la acumulación de conocimientos, que son cosas que ya hacen las máquinas. Entonces pensé que la inteligencia se refería a servicios de espionaje, y cuando poco después empezaron a añadirle adjetivos a la palabra (inteligencia natural, inteligencia social, la famosa inteligencia emocional que popularizó el astuto psicólogo Daniel Goleman), la palabra se infló de tal manera que no había por dónde cogerla. Y eso que aún no existía la inteligencia artificial, que fue el golpe definitivo. En la actualidad aun entiendo bastantes cosas, y hasta entiendo por qué no entiendo otras (falta de conocimientos), pero no de qué me están hablando cuando me hablan de inteligencia. Cualquiera sabe. Definitivamente, no sé qué es la inteligencia. ¿Es un pájaro, una emoción, un aparato, un bulo, una manía? ¿Una capacidad? ¿Capacidad para qué? ¿Es cuantitativa o cualitativa? Y yo qué sé. Hace días, al enterarme de que el señor Liang Wenfeng, inventor de la IA china que ha reventado el mercado intelectual, era también un gestor de fondos de capital riesgo que habían multiplicado su fortuna, pensé si la inteligencia, en lugar de al conocimiento y la memoria, no estaría asociada como uña y carne al capital. Como fondo y forma, para decirlo de manera inteligente. Podría ser, aunque no será yo quien lo afirme.