Lamentablement duc tan desconnectat dels llibres (sic) des que som portaveu que ja ni acumulo llibres en la tauleta de nit perquè és una renúncia absoluta en aquests moments», digué fa pocs dies Miguel Tellado, tancant una taula rodona moderada per l’escriptor Edu Galán. Deixant de banda, quin remei, la sintaxi de l’afirmació, alguns comentaristes han criticat aquest polític gallec, perquè pot semblar que presumeix de fugir de la lectura, però res seria més injust que sospitar-ho. Al contrari, és comprensible que ho confessi i no cal veure-hi res malèfic. Cap de premsa de l’Ajuntament de Ferrol el 2003, abans dels 30 anys i després de minsos treballs com periodista, i del Grup Popular en la Diputació corunyesa el 2007, cap de Gabinet d’una Conselleria del govern gallec el 2009, diputat en el Parlament gallec del 2012 al 2022 (i secretari del PP gallec del 2016 al 2022), senador del 2022 al 2023, diputat al Congrés des d’aleshores i ara portaveu del seu grup, hom comprèn que l’esforç per anar botant d’un càrrec públic a un altre durant més de dues dècades li deixàs poc temps per la lectura i foteses similars.

Tampoc no hi hagué res dolent quan Victoria Beckham rebutjà el regal d’un llibre, (perquè «Ja en tinc un», hi digué), ni que la baronessa Thyssen digui que compra molts llibres i tots els best-sellers però que no llegeix mai. Ni quan el rei de les criptomonedes Sam B. Bankman-Fried amollà que els llibres «haurien de tenir un màxim de sis paràgrafs», poc abans d’entrar a la presó (per vint-i-cinc anys, com autor d’un dels més grans fraus de la història, no pas per aital suggeriment). Al capdavall, Einstein tenia dislèxia, i si gent rica i famosa i bons professionals de la cuina i la música com ara Jamie Oliver o Kanye West, han proclamat públicament i orgullosa llur al·lèrgia a la lectura, qui som nosaltres per retreure’ls-ho. Un diputat i portaveu de la reial oposició no ha de llegir cap llibre per fer lleis justes i efectives. I tanmateix, si a Tellado li calgués saber alguna cosa, pot fer el mateix que aquest exgeneral que Carlos Mazón ha fet assessor per resoldre el drama de la DANA a València: contractar per un parell de milions la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).